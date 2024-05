Arsenal no renuncia al título en la Premier League pese a triunfo del City

El Arsenal (2º, 86 puntos) no se corona desde 2004 y para hacerlo el domingo ya no depende de sí mismo. Necesita ganar al Everton y esperar un tropiezo del Manchester City (1º, 88), que jugará como local contra el West Ham.

Picsart_24-05-11_17-16-19-019.jpg El argentino del Manchester City Julian Álvarez celebra tras anotar el cuarto gol de su equipo en la victoria ante Fulham en la Liga Premier el sábado 11 de mayo del 2024. AP/Kirsty Wigglesworth

"El domingo vamos a vivir un día maravilloso. Es la primera vez desde que se construyó el Emirates Stadium, [inaugurado en 2006] que la Premier League va a estar ahí esperándonos, con los lazos rojos, porque si nosotros ganamos y ellos no ganan, el título es para nosotros", señaló.

Sólida hoja de vida con el Arsenal:

Arteta (42 años) fue jugador del Arsenal (2011-2016) y es entrenador de los 'Gunners' desde 2019. En esa etapa en el banquillo londinense tiene la Copa de Inglaterra de 2020 como principal logro, algo que puede superar el domingo.

Su buen papel en la competitiva Premier League ha hecho que su nombre suene para otros grandes del continente o incluso como seleccionador español en un futuro. En sus planes de futuro dijo que regresar a España es algo que "algún día llegará".

"Siempre he pensado que alguna vez volveré. Mi tierra me tira mucho. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de juntarnos, la cultura y el maravilloso país que tenemos. Pero estoy feliz aquí y estoy agradecido de cómo me tratan. Disfruto mucho con mi trabajo y algún día llegará [regresar a España]. No voy a estar toda mi vida fuera", aseveró.

FUENTE: AFP