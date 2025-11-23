domingo 23  de  noviembre 2025
Arsenal se refuerza en la punta de la Premier tras triunfo en el derbi contra el Tottenham

Con 29 puntos, el Arsenal le saca ya seis unidades al segundo clasificado, que es ahora el Chelsea, que el sábado venció 2-0 en el terreno del Burnley

Eberechi Eze, del Arsenal, celebra tras anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 23 de noviembre de 2025.

Eberechi Eze, del Arsenal, celebra tras anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 23 de noviembre de 2025.

BEN STANSALL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- El líder Arsenal salió todavía más reforzado del derbi del norte de Londres ante el Tottenham, al que ganó 4-1 con un triplete de Eberechi Eze este domingo en la 12ª jornada de la Premier League.

Con 29 puntos, el equipo que dirige Mikel Arteta, que en su anterior partido había tropezado con un empate 2-2 ante el Sunderland, saca ya seis unidades al segundo clasificado, que es ahora el Chelsea, que el sábado venció 2-0 en el terreno del Burnley.

Pero, sobre todo, el Arsenal consigue una jugada maestra en este fin de semana respecto a dos grandes adversarios, el Manchester City (3º) y un Liverpool hundido en su crisis (11º), que perdieron el sábado sus respectivos partidos contra Newcastle (2-1) y Nottingham Forest (3-0).

El City baja en esta jornada del segundo al tercer lugar y queda a siete puntos del liderato, mientras que el Liverpool, derrotado en seis de sus últimos siete compromisos ligueros, está ya a 11 puntos de la cima de la clasificación.

El partido de este domingo en el Emirates Stadium empezó a quedar despejado en la recta final de la primera mitad.

El belga Leandro Trossard, asistido por el español Mikel Merino, abrió el marcador en el 36.

Después Eze asestó el golpe letal, anotando en el 41 y después en el 46, nada más empezada la segunda parte.

El brasileño Richarlison acortó para los Spurs en el 55, pero sin que su equipo pudiera reengancharse al partido.

Eze se regaló incluso un triplete en el encuentro, al poner el 4-1 definitivo en el 76.

El Tottenham quedó noveno en la clasificación y ve ampliarse a 11 puntos su desventaja respecto a su vecino y rival de este domingo.

Duras citas en Champions

En la nueva semana, las dos formaciones tendrán rivales muy duros en la quinta jornada de la Liga de Campeones: el Arsenal se medirá al Bayern Múnich y el Tottenham visitará al París Saint-Germain.

En el otro partido del domingo en la Premier League, el Aston Villa continuó su escalada y entró en zona Champions (4º) al ganar 2-1 en su visita a un Leeds (18º) en puestos de descenso.

FUENTE: AFP

