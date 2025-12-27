sábado 27  de  diciembre 2025
Fútbol

Arsenal y Manchester City siguen imparables en la Premier League

El líder Arsenal y su perseguidor Manchester City se impusieron este sábado en sus respectivos partidos de la décimoctava jornada de la Premier League

El centrocampista sueco #26 del Brighton, Yasin Ayari (abajo a la derecha), cae al suelo durante una pelea frente a la portería del Arsenal al final del partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Arsenal y el Brighton and Hove Albion en el Emirates Stadium en Londres el 27 de diciembre de 2025.&nbsp;

El centrocampista sueco #26 del Brighton, Yasin Ayari (abajo a la derecha), cae al suelo durante una pelea frente a la portería del Arsenal al final del partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Arsenal y el Brighton and Hove Albion en el Emirates Stadium en Londres el 27 de diciembre de 2025. 

Adrian Dennis / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El líder Arsenal y su perseguidor Manchester City se impusieron este sábado en sus respectivos partidos de la décimoctava jornada de la Premier League, en un día marcado por un emotivo homenaje en Liverpool al fallecido Diogo Jota.

En el norte de Londres, los Gunners se impusieron 2-1 al Brighton (12º) para recuperar su liderato, que durante unas horas estuvo provisionalmente en manos del City tras su victoria 2-1 en Nottingham.

Lee además
Shohei Ohtani levanta el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol con Japón
Béisbol

Japón marca el camino al Clásico Mundial 2026 con continuidad, pitcheo y el dilema Shohei Ohtani
Shohei Ohtani (#17), Yoshinobu Yamamoto (#18) y Roki Sasaki (#11), de los Dodgers de Los Ángeles, celebran en el vestuario tras derrotar a los Azulejos de Toronto 5-4 en el séptimo juego y ganar la Serie Mundial de 2025 en el Rogers Center el 2 de noviembre de 2025 en Toronto, Ontario.
Opinión

2025: un año de transición, dominio y señales de cambio

El noruego Martin Odegaard, con un disparo preciso desde la frontal del área, adelantó al Arsenal en el primer cuarto de hora del partido (14') y en el inicio de la segunda mitad, el francés Georginio Rutter anotó contra su portería (52') tras desviar de cabeza un saque de esquina.

El paraguayo Diego Gómez (64') redujo distancias desde dentro del área.

Una victoria importante antes de un momento delicado en el calendario: el miércoles el Arsenal recibirá al Aston Villa y una semana después al Liverpool, los dos únicos equipos que han logrado vencer a los Gunners en la Premier League esta temporada.

Atento a lo que ocurre en esos partidos estará el Manchester City, que se mantiene al acecho luego de haber obtenido impuesto 2-1 en su visita al Nottingham Forest (17º), en un partido en el que brilló Rayan Cherki.

"No sé si gritarle o besarle"

El centrocampista acompañó a Tijjani Reijnders (48'), que adelantó a los Citizens en el primer disparo a puerta del equipo. Sin embargo, el Forest respondió de inmediato con gol de Omari Hutchinson, perfectamente servido por el brasileño Igor Jesus (54').

En la recta final, y cuando parecía que el City iba a dejarse dos puntos importantes, Cherki aprovechó un rechace tras un saque de esquina para anotar el tanto de la victoria (83'), que tuvo que ser validado tras revisión en el VAR.

"Hay momentos en los que quiero gritarle, hay otros en los que quiero besarle", declaró el entrenador Pep Guardiola sobre Cherki, que poco a poco se está ganando un hueco en el exigente una vez titular del City.

Más allá del apretado duelo por el liderato, el sábado estuvo marcado en el fútbol inglés por el emotivo homenaje que Liverpool y Wolverhampton rindieron en Anfield a Diogo Jota, que jugó con ambos equipos.

Este era el primer duelo entre Reds y Wolves desde que el atacante portugués y su hermano André fallecieron el pasado mes de julio en un accidente de coche en España.

Primer gol de Wirtz

Las aficiones de ambos clubes homenajearon con un cántico al portugués en el minuto 20, en honor al dorsal de Jota en Liverpool. Antes del pitido inicial, dos de los hijos del portugués habían saltado al césped acompañando a los jugadores, mientras que Rute Cardoso, mujer de Jota, estaba presente en las graduadas.

En lo estrictamente deportivo, los Reds se impusieron 2-1 contra los Wolves, colistas del campeonato.

Ryan Gravenberch (41') abrió el marcador, asistido por su compatriota Jeremie Frimpong, segundos antes de que el alemán Florian Wirtz (42') anotara su primer gol con el Liverpool.

El uruguayo Santiago Bueno recortó justo después del descanso (51') pero los tres puntos se quedaron en Liverpool, que pasó a ocupar provisionalmente la cuarta posición (32 pts), dentro de la zona de Liga de Campeones.

Por su parte, el Bournemouth (15º) perdió 4-1 en Brentford (9º) y alarga a nueve la serie de partidos sin victoria (5 derrotas y 4 empates). También perdió el West Ham (18º), derrotado en su cancha 1-0 contra el Fulham (10º), tras un solitario gol del mexicano Raúl Jiménez (85').

Por su parte, Burnley (19º) y Everton (11º) empataron a cero.

Chelsea (5º) y Aston Villa (3º) se ven las caras (17h30 GMT) en el último duelo del sábado.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Miami se ratifica como un lugar mágico para las grandes citas del deporte global

Por qué la Premier League rompió la histórica tradición del fútbol en Boxing Day

Travis Kelce se despide de Arrowhead entre dudas sobre su retiro en la NFL

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump da la bienvenida al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a su llegada para una reunión en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 17 de octubre de 2025.
Negociaciones

Trump y Zelenski se reúnen en Florida para discutir plan de paz; Rusia inconforme con el nuevo texto

Imagen de una plataforma petrolera.
Economía

Petróleo cede con el mercado atento a cumbre Trump-Zelenski en Florida

Imagen referencial. 
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump

Esta foto sin fecha proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025, muestra al expresidente Bill Clinton y a una persona no identificada en un lugar no identificado.
EEUU

¿Presión por archivos de Epstein se convirtió en un revés para los demócratas? Escándalo salpica a Clinton

Los viajeros llegan para tomar vuelos en el Aeropuerto Internacional OHare en Chicago, Illinois.
VUELOS

Tormenta invernal paraliza aeropuertos en EEUU y deja a miles de viajeros varados tras la Navidad

Te puede interesar

Imagen referencial. 
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta foto sin fecha proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025, muestra al expresidente Bill Clinton y a una persona no identificada en un lugar no identificado.
EEUU

¿Presión por archivos de Epstein se convirtió en un revés para los demócratas? Escándalo salpica a Clinton

Los viajeros llegan para tomar vuelos en el Aeropuerto Internacional OHare en Chicago, Illinois.
VUELOS

Tormenta invernal paraliza aeropuertos en EEUU y deja a miles de viajeros varados tras la Navidad

Rescatistas ucranianos transportan el cuerpo de una víctima que quedó atrapada en los escombros de un edificio residencial dañado tras un ataque ruso con drones y misiles en Kiev, el 27 de diciembre de 2025, en medio de la invasión rusa en Ucrania.
Conflicto

Rusia bombardea Kiev en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski para discutir plan de paz

Eetu Luostarinen, número 27 de los Florida Panthers, celebra con la Copa Stanley tras ganar el sexto partido de las Finales de la Copa Stanley 2025 
Fútbol

Miami se ratifica como un lugar mágico para las grandes citas del deporte global