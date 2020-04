Así maltraba Ibrahimovc a sus compañeros: "Mataré al primero que me diga algo"

¿Pero cuándo lo dijo y por qué? Ibrahimovic dijo esas palabras luego de un revés 3-2 ante Houston Dynamo que los dejaba en el puesto número 13 en la tabla de posiciones.

El exBarcelona no se guardó nada y dijo: “Si van a venir aquí para ir a la playa o dar un paseo por Hollywood, solo díganlo. Tengo 300 millones en mi cuenta, una isla, no necesito esto para nada. El primero que me diga algo, lo mataré”.

La respuesta fue un silencio profundo, relató Joao Pedro.

El sueco no ganó ningún título con el Galaxy en la MLS, pero anotó 53 goles en 58 partidos.

