Aston Martin apunta a un ingeniero muy conocido en Red Bull y sacude el futuro de Verstappen

El ganador de la carrera, el holandés Max Verstappen, y Oracle Red Bull Racing, junto con Gianpiero Lambiase, director de carreras de Oracle Red Bull Racing, celebran en el podio con champán durante el Gran Premio de F1 de Las Vegas, en el Circuito del Strip de Las Vegas, el 22 de noviembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.

Aston Martin está explorando una incorporación de alto impacto para su estructura de Fórmula 1: Gianpiero Lambiase , histórico ingeniero de pista y estrecho colaborador de Max Verstappen , figura como objetivo para asumir un rol senior en la escudería de Silverstone, según reveló The Race. La posibilidad abre un nuevo frente en el mercado técnico y añade incertidumbre al entorno del campeón.

Tras el Gran Premio de Abu Dabi, un intercambio emotivo por radio y la reacción de Lambiase en el muro alimentaron los rumores de que su ciclo como ingeniero directo de Verstappen había terminado. En principio, se esperaba que su continuidad se diera dentro de Red Bull Racing en otra función. Sin embargo, en las últimas semanas surgió la opción de un cambio de equipo.

verstmax.jpg El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, asiste a una conferencia de prensa antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita de 2025 en el Circuito Corniche de Yedá, el 17 de abril de 2025. AFP

Aston Martin y el encaje con la nueva cúpula

Fuentes del paddock apuntan a conversaciones con Aston Martin F1 Team para un puesto de gestión, incluso a nivel de team principal o CEO, dentro de una estructura en revisión. El movimiento encajaría con la llegada de Adrian Newey como team principal desde 2026, tras el paso atrás de Andy Cowell. Newey ha insistido en priorizar el diseño del monoplaza, por lo que sumar a un perfil ejecutivo experimentado como Lambiase permitiría repartir responsabilidades.

Además, Newey y Lambiase ya trabajaron juntos con éxito en Red Bull, un factor que refuerza la lógica deportiva del posible fichaje.

Red Bull no quiere perder a “GP”

En Milton Keynes son conscientes del valor de Lambiase y lucharían por retenerlo. Aun así, el invierno se presenta movido para el entorno de Verstappen: el asesor Helmut Marko apunta a retirarse tras 2025 y varios miembros clave del equipo ya han anunciado su salida, entre ellos el jefe de mecánicos Matt Caller rumbo a Audi F1 Team. También se esperan movimientos de ingenieros vinculados a proyectos como Williams Racing.

¿Quién podría ser el ingeniero de Verstappen?

Si Lambiase deja Red Bull o cambia de rol, la opción natural para el muro de Verstappen en 2026 sería Simon Rennie, antiguo ingeniero de Daniel Ricciardo, que ya sustituyó a Lambiase en Austria y Spa.

El respaldo de Verstappen

Pese a la incertidumbre, Verstappen destacó públicamente el compromiso de Lambiase tras una temporada marcada por retos personales para su ingeniero: “Ha sido un año emocional… Estoy muy feliz de trabajar con alguien tan apasionado”.