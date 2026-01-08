Atlanta traspasa a su máxima estrella a Washington en un movimiento sin precedentes en la NBA

Trae Young #11 de los Atlanta Hawks reacciona contra los Chicago Bulls durante el segundo cuarto en el State Farm Arena el 23 de diciembre de 2025 en Atlanta, Georgia. NOTA PARA EL USUARIO: El usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar o usar esta fotografía,

Los Atlanta Hawks acordaron el traspaso de su estrella Trae Young a los Washington Wizards , según informó Shams Charania de ESPN. A cambio, Atlanta recibirá al escolta veterano CJ McCollum y al alero Corey Kispert en un intercambio que marca un giro importante para ambas franquicias.

Young, de 27 años, no juega desde el 27 de diciembre debido a una lesión en el cuádriceps y había manifestado su preferencia por llegar a Washington una vez que Atlanta comenzó a explorar opciones de canje. Sus agentes trabajaron con los Hawks desde el lunes para encontrar un destino adecuado para el base cuatro veces All-Star.

Fin de una era en Atlanta

Las constantes lesiones limitaron a Young a solo 10 partidos esta temporada, aunque su impacto histórico en la franquicia es innegable. En ocho temporadas en la NBA, promedia 25.2 puntos y 9.8 asistencias por partido, y es el líder histórico de los Hawks en asistencias (4,837) y triples convertidos (1,295).

El base también viene de liderar la NBA en asistencias la temporada pasada y cuenta con una opción de jugador por 49 millones de dólares para la próxima campaña, lo que añade un elemento clave al futuro del movimiento.

Aunque no estuvo activo en el partido del miércoles ante los New Orleans Pelicans, Young permaneció en el banquillo de Atlanta cuando comenzaron a circular los reportes sobre su salida rumbo a la capital estadounidense.

youngtrae.jpg Trae Young, base de los Hawks de Atlant, elude a Grayson Allen, de los Suns de Phoenix, en el encuentro de NBA del viernes 2 de febrero de 2024 AP/John Bazemore

McCollum y Kispert llegan a Atlanta

CJ McCollum, de 34 años, deja Washington tras disputar 35 partidos con la franquicia, que lo había adquirido en julio desde los New Orleans Pelicans. En su 13ª temporada, el escolta registra promedios de 18.8 puntos, 3.6 asistencias y 3.5 rebotes.

Tras conocerse el traspaso, McCollum expresó palabras de agradecimiento hacia los Wizards y entusiasmo por su llegada a Atlanta, destacando la organización, el grupo directivo y el estilo de juego de los Hawks.

Por su parte, Corey Kispert, selección número 15 del Draft de 2021, se suma al intercambio pese a haber disputado solo dos encuentros desde diciembre debido a problemas en el pulgar y el tendón de la corva.

Impacto inmediato en la NBA

El traspaso de Trae Young representa uno de los movimientos más relevantes de la temporada y redefine el panorama tanto para los Wizards, que apuestan por una superestrella para liderar su proyecto, como para los Hawks, que reciben experiencia y profundidad en su rotación.