jueves 8  de  enero 2026
Baloncesto

Atlanta traspasa a su máxima estrella a Washington en un movimiento sin precedentes en la NBA

Los Atlanta Hawks acordaron el traspaso de su estrella Trae Young a los Washington Wizards, según informó Shams Charania de ESPN

Trae Young #11 de los Atlanta Hawks reacciona contra los Chicago Bulls durante el segundo cuarto en el State Farm Arena el 23 de diciembre de 2025 en Atlanta, Georgia. NOTA PARA EL USUARIO: El usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar o usar esta fotografía,&nbsp;&nbsp;

Trae Young #11 de los Atlanta Hawks reacciona contra los Chicago Bulls durante el segundo cuarto en el State Farm Arena el 23 de diciembre de 2025 en Atlanta, Georgia. NOTA PARA EL USUARIO: El usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar o usar esta fotografía,  

Kevin C. Cox/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Atlanta Hawks acordaron el traspaso de su estrella Trae Young a los Washington Wizards, según informó Shams Charania de ESPN. A cambio, Atlanta recibirá al escolta veterano CJ McCollum y al alero Corey Kispert en un intercambio que marca un giro importante para ambas franquicias.

Young, de 27 años, no juega desde el 27 de diciembre debido a una lesión en el cuádriceps y había manifestado su preferencia por llegar a Washington una vez que Atlanta comenzó a explorar opciones de canje. Sus agentes trabajaron con los Hawks desde el lunes para encontrar un destino adecuado para el base cuatro veces All-Star.

Lee además
El portero de la Real Sociedad, Alex Remiro, saluda a los aficionados presentes tras la conclusión de un partido, el 4 de enero de 2026.
FÚTBOL

Tres equipos históricos de LaLiga siguen en riesgo de descenso
El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel (izquierda), se para en el campo durante un compromiso contra los Bills de Búfalo, el 3 de noviembre de 2024.
Fútbol Americano

Dolphins despiden a Mike McDaniel tras cuatro temporadas al frente del equipo

Fin de una era en Atlanta

Las constantes lesiones limitaron a Young a solo 10 partidos esta temporada, aunque su impacto histórico en la franquicia es innegable. En ocho temporadas en la NBA, promedia 25.2 puntos y 9.8 asistencias por partido, y es el líder histórico de los Hawks en asistencias (4,837) y triples convertidos (1,295).

El base también viene de liderar la NBA en asistencias la temporada pasada y cuenta con una opción de jugador por 49 millones de dólares para la próxima campaña, lo que añade un elemento clave al futuro del movimiento.

Aunque no estuvo activo en el partido del miércoles ante los New Orleans Pelicans, Young permaneció en el banquillo de Atlanta cuando comenzaron a circular los reportes sobre su salida rumbo a la capital estadounidense.

youngtrae.jpg
Trae Young, base de los Hawks de Atlant, elude a Grayson Allen, de los Suns de Phoenix, en el encuentro de NBA del viernes 2 de febrero de 2024

Trae Young, base de los Hawks de Atlant, elude a Grayson Allen, de los Suns de Phoenix, en el encuentro de NBA del viernes 2 de febrero de 2024

McCollum y Kispert llegan a Atlanta

CJ McCollum, de 34 años, deja Washington tras disputar 35 partidos con la franquicia, que lo había adquirido en julio desde los New Orleans Pelicans. En su 13ª temporada, el escolta registra promedios de 18.8 puntos, 3.6 asistencias y 3.5 rebotes.

Tras conocerse el traspaso, McCollum expresó palabras de agradecimiento hacia los Wizards y entusiasmo por su llegada a Atlanta, destacando la organización, el grupo directivo y el estilo de juego de los Hawks.

Por su parte, Corey Kispert, selección número 15 del Draft de 2021, se suma al intercambio pese a haber disputado solo dos encuentros desde diciembre debido a problemas en el pulgar y el tendón de la corva.

Impacto inmediato en la NBA

El traspaso de Trae Young representa uno de los movimientos más relevantes de la temporada y redefine el panorama tanto para los Wizards, que apuestan por una superestrella para liderar su proyecto, como para los Hawks, que reciben experiencia y profundidad en su rotación.

Temas
Te puede interesar

"Es imprescindible la presión de todos", sostiene Xabi Alonso antes del derbi

Inter Miami refuerza su defensa con el brasileño Micael

Megacambio entre Marlins y Cachorros deja a Miami sin su lanzador prodigio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
MÁS ESCAÑOS

DeSantis convoca sesión especial para redibujar los mapas congresionales y reaviva tensiones en Florida

El presidente Donald Trump. 
Economía

Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos "made in USA" con el dinero del petróleo

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, hablan con los periodistas después de haber informado a los senadores sobre las recientes acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, en el Capitolio en Washington, DC, el 7 de enero de 2026.
EEUU

Rubio explica que el plan para Venezuela pasa por tres fases: estabilidad, recuperación y transición

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024. 
ANÁLISIS

Diosdado Cabello en la mira de EEUU, tampoco está a salvo bajo presidencia de Delcy Rodríguez

El buque de la marina danesa P572 Lauge Koch patrulla las aguas frente a la capital Nuuk, Groenlandia, el 8 de marzo de 2025.
Seguridad

Trump planea hacer oferta de compra a Dinamarca por Groenlandia; Rubio confirma reunión con daneses

Te puede interesar

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
ALERTA

EEUU reubica buques de guerra al norte de Cuba tras captura de Maduro
El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
GOBIERNO FEDERAL

Departamento del Tesoro anuncia la salida de EEUU del Fondo Verde para el Clima

Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández.
TOLERANCIA CERO

Miami-Dade: Advierten multa y cárcel para quienes usen permisos fraudulentos de parking para discapacitados

Fallas del sistema eléctrico obligaron a venezolanos a comprar artículos esenciales en un supermercado en Caracas, 30 de agosto de 2024.
PROPUESTAS

EEUU ofrece inversión en el sistema eléctrico como parte del plan sobre petróleo con Venezuela

La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins.
PUNTO DE PARTIDA

Miami: Controversia de Watson Island y futuro del Tower Theater marcan inicio de la era Higgins