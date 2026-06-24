Atlético denunciará al Barcelona ante la FIFA por el caso Julián Álvarez

El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal (izq.), disputa el balón con el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (izq.), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona, el 8 de abril de 2026.

La novela del futuro de Julián Álvarez sumó un nuevo capítulo y ahora amenaza con convertirse en un conflicto institucional entre dos gigantes de LaLiga. El Atlético de Madrid anunció que presentará una denuncia ante la FIFA contra el FC Barcelona por presuntas negociaciones con el delantero argentino mientras mantiene un contrato vigente con el conjunto rojiblanco hasta 2030.

La decisión fue confirmada por el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, quien aseguró que el club actuará para defender sus intereses. Según el directivo, el Barcelona habría mantenido contactos con el futbolista durante el denominado “periodo protegido”, una situación que, de comprobarse, podría constituir una infracción de la normativa de transferencias de la FIFA.

La polémica se disparó después de las declaraciones de Julián Álvarez durante el Mundial de 2026. Tras uno de los partidos de la selección argentina, el delantero sorprendió al reconocer públicamente que desea abandonar el Atlético de Madrid. El atacante explicó que ya ha conversado con el club y considera que una transferencia sería la mejor solución para todas las partes involucradas.

Sin embargo, Álvarez evitó revelar cuál es el destino que tiene en mente. El campeón del mundo no mencionó explícitamente al Barcelona ni a ningún otro equipo, aunque sí afirmó que desea cumplir un sueño en esta etapa de su carrera. Esa frase fue suficiente para disparar las especulaciones en España y Europa.

Desde hace meses, diversos medios han vinculado al atacante argentino con el Barcelona, club que estaría buscando una nueva referencia ofensiva para acompañar a figuras como Lamine Yamal. La interpretación generalizada es que el “equipo de sus sueños” al que se refirió Álvarez sería el conjunto azulgrana, aunque el futbolista nunca lo ha confirmado públicamente.

La postura del Atlético, por su parte, es firme. El club madrileño insiste en que no tiene intención de vender al delantero y recuerda que su cláusula de rescisión asciende a 500 millones de euros. Además, considera que existe una campaña de presión para forzar la salida del jugador y facilitar su llegada al Camp Nou.

El caso promete generar tensión durante todo el mercado de fichajes. Mientras Julián Álvarez presiona para concretar un cambio de rumbo en su carrera, el Atlético prepara la vía legal y el Barcelona guarda silencio en medio de una operación que podría convertirse en una de las más controvertidas del verano europeo.