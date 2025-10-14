Azulejos de Toronto se hunden ante Seattle: errores, falta de poder y un pitcheo colapsado en la ALCS

El contraste entre ambos equipos es evidente. Mientras los Marineros muestran solidez, preparación y energía en cada faceta del juego, los Azulejos lucen sin dirección, con un pitcheo descontrolado y una ofensiva apagada que no encuentra respuestas.

1. Un pitcheo fuera de control

El principal talón de Aquiles de Toronto ha sido su inestabilidad en el montículo. El abridor Trey Yesavage apenas resistió cuatro entradas en el Juego 2, castigado con cinco carreras, tres boletos y un pelotazo.

Su splitter —que había sido su mejor arma ante los Yankees— fue castigado desde el inicio por un Seattle agresivo y paciente. Julio Rodríguez lo golpeó con un jonrón de tres carreras en la primera entrada, una conexión que cambió por completo la inercia del partido.

Los números no mienten: el cuerpo de lanzadores de los Azulejos promedia 4.5 boletos por cada nueve entradas en esta serie, un aumento notable respecto al 3.86 BB/9 registrado en la ronda anterior. Los Marineros han sabido aprovechar cada corredor en base, acumulando cuatro cuadrangulares por solo uno de Toronto.

“Nada fue espectacular hoy”, reconoció Yesavage tras su salida. “A veces la zona del árbitro cambia, pero el lanzador tiene que adaptarse y competir con lo que hay.”

2. Una ofensiva sin respuesta

El segundo gran problema ha sido la falta de producción ofensiva. Después de anotar 34 carreras ante los Yankees, los Azulejos apenas han fabricado cuatro en 18 entradas frente al pitcheo de los Marineros.

Vladimir Guerrero Jr. atraviesa un momento complicado, con seis roletazos en ocho turnos y sin conectar extrabases. A su alrededor, Addison Barger y Alejandro Kirk suman un pobre 1 de 20 combinado, dejando sin peso al corazón del orden al bate.

“Necesitamos mejorar ofensivamente”, admitió Guerrero. “Tuve una oportunidad importante y no pude aprovecharla, pero así es el béisbol.”

El patrón es claro: Toronto ha anotado todas sus carreras en los primeros dos innings de los partidos, pero no ha producido una sola carrera del tercer episodio en adelante. Su ofensiva luce sin ajustes ante los relevistas de Seattle, que han permitido apenas un hit y cinco boletos en las últimas 12 entradas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/baseballisdead_/status/1977895778803712068?t=LNhENd7Q7MZ_vNAXrqbSLQ&s=19&partner=&hide_thread=false The Yankees’ daddy has had a quiet ALCS pic.twitter.com/BAEszJYc2v — Baseball Is Dead (@baseballisdead_) October 14, 2025

3. Lesiones y falta de profundidad

Las ausencias también han pasado factura. La baja prolongada de Bo Bichette y la lesión de Anthony Santander, quien fue descartado de último momento por molestias en la espalda, han dejado a los Azulejos sin sus bates más confiables.

Mientras tanto, los Marineros de Seattle han contado con aportes de todo su plantel. Josh Naylor, Jorge Polanco, Eugenio Suárez y un Julio Rodríguez encendido han liderado una ofensiva equilibrada, peligrosa y preparada para castigar cada error rival.

4. Preparación y enfoque: la gran diferencia

El cuerpo técnico de los Marineros también ha marcado diferencia. Antes del segundo partido, el equipo realizó prácticas de bateo con una máquina que imitaba el ángulo de lanzamiento de Yesavage, e incluso Polanco y Suárez replicaron su movimiento de brazo durante los ensayos. El resultado fue un ataque disciplinado que sacó de ritmo al joven lanzador desde el primer inning.

“En playoffs no hay lugar para el cansancio”, aseguró Josh Naylor. “Cada lanzamiento importa, cada turno es una oportunidad. No hay excusas.”

5. El panorama para Toronto: urgencia y presión total

Con la serie 0-2 y viajando a Seattle, los Azulejos de Toronto enfrentan una cuesta empinada. En la historia de las series al mejor de siete, los equipos que caen 0-2 solo han logrado remontar el 16% de las veces.

Su esperanza se centra ahora en Shane Bieber, quien abrirá el Juego 3 con siete días de descanso. Pero el reto no será sencillo: enfrente estará George Kirby, uno de los lanzadores más consistentes y dominantes de los Marineros.

“Siempre voy a tener optimismo con este equipo”, dijo el mánager John Schneider, aunque reconoció que “necesitamos que el bateo y el pitcheo vuelvan a sincronizarse si queremos pelear esta serie.”

Los Azulejos de Toronto no solo han perdido dos partidos: han sido superados en cada aspecto del juego. Falta de control en el montículo, poca productividad ofensiva, lesiones de figuras clave y un rival mejor preparado han convertido la serie en una pesadilla.

En cambio, los Marineros de Seattle encarnan todo lo que se necesita para ganar en octubre: disciplina, poder, enfoque y una mentalidad implacable. Si Toronto no reacciona en el Juego 3, la ALCS podría decidirse antes de regresar a Canadá.