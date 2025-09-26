viernes 26  de  septiembre 2025
Barcelona anuncia dos bajas importantes durante varias semanas

El portero Joan García y el atacante Raphinha sufrieron lesiones considerables a solo algunos días de que el Barcelona choque contra el PSG en Champions

El jugador brasileño del Barcelona, Raphinha, camina durante un enfrentamiento contra el Leganés, el 15 de diciembre de 2024.

El jugador brasileño del Barcelona, Raphinha, camina durante un enfrentamiento contra el Leganés, el 15 de diciembre de 2024.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- El FC Barcelona anunció este viernes las lesiones del guardameta Joan García y del atacante brasileño Raphinha, a cinco días de medirse al París Saint-Germain en Liga de Campeones.

Ambos fueron titulares el jueves en el partido de LaLiga en Oviedo (victoria catalana 3-1).

El guardameta "sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda" y su tiempo de baja es "de 4 a 6 semanas". En el caso del atacante, "sufre una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho" y se calcula una baja "de 3 semanas".

García, llegado en el mercato del verano europeo procedente del Espanyol, se ha hecho con la titularidad de la portería blaugrana y su baja supone un duro golpe para el Barça, también desprovisto de su capitán Marc-André Ter Stegen.

El polaco Wojciech Szczesny, que fichó el año pasado precisamente para suplir la baja del guardameta alemán, ocupará la portería hasta que el catalán esté recuperado.

La lista de bajas comienza a ser preocupante para el entrenador alemán Hansi Flick, ya que el grupo de lesionados se une a Gavi, indisponible varios meses.

El FC Barcelona se enfrenta el domingo a la Real Sociedad en LaLiga y el miércoles recibirá al París Saint-Germain en la segunda jornada de Liga de Campeones.

Dentro de un mes exacto, el 26 de octubre, está previsto el "Clásico" contra el Real Madrid, una jornada complicada para la que García queda prácticamente descartado, mientras que Raphinha la tendría difícil para llegar en forma.

Remontada en Oviedo

El Barcelona se impuso este jueves por 3-1 al recién ascendido Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, en el cierre de la 6ª jornada de LaLiga española, tras remontar un gol en contra, por lo que el equipo culé duerme segundo a dos puntos del líder Real Madrid.

Con un tremendo disparo desde 40 metros, acompañado por un error del arquero Joan García, Alberto Reina (33) adelantó al conjunto asturiano.

Pero los pupilos de Hansi Flick lograron dar la vuelta al marcador gracias a los tantos sucesivos de Eric García (56), el polaco Robert Lewandowski (70) y el uruguayo Ronald Araujo (88).

Con este triunfo, el Barça suma 16 unidades y sigue la estela del Real Madrid (pleno de 18 puntos), que venció el martes por 4-1 al Levante en el estadio Ciutat de Valencia.

