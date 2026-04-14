UEFA rechaza la queja del Barcelona por la mano no pitada al Atlético

El entrenador alemán del Barcelona, Hans-Dieter Flick (C), hace un gesto durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA ante el Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou de Barcelona, el 8 de abril de 2026.

BARCELONA.- La UEFA rechazó este martes la queja presentada por el Barcelona por lo que consideró un error arbitral en el partido de ida de cuartos de final de la Champions que perdió 2-0 ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou .

A pocas horas del duelo de vuelta, el órgano rector del fútbol europeo no admitió la queja por la mano del defensa Marc Pubill en el área del Atlético, que el árbitro nunca sancionó.

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"(El Barcelona presentó una protesta relativa a una decisión arbitral. El 13 de abril de 2026, la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA declaró inadmisible la protesta", informó el organismo en un comunicado.

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En un saque de puerta en el minuto 55, el portero del Atlético, Juan Musso, pasó el balón hacia Pubill, que pareció interpretar que él tenía que hacer el saque, por lo que se colocó el balón con la mano antes de devolvérsela a su arquero con el pie.

El árbitro rumano Istvan Kovacs no señaló nada, lo que provocó la indignación de los jugadores y del cuerpo técnico azulgrana.

El Barcelona, que este martes juega la vuelta en el campo del Atlético, consideró "un error importante" la decisión del árbitro de no señalar la infracción y la inacción del VAR.

Leeds saca triunfo dorado en Old Trafford

El Leeds United se llevó una victoria vital para su permanencia en la Premier League este lunes al imponerse 2-1 en su visita al Manchester United, que jugó casi medio partido en inferioridad numérica por la expulsión del argentino Lisandro Martínez.

En este encuentro, que cerró la fecha 32, el delantero suizo Noah Okafor castigó la floja defensa del United con un doblete en la primera parte (5', 29') antes de que Martínez fuera expulsado tras tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin a los 56 minutos.

El mediocampista brasileño Casemiro recortó distancias para el United en Old Trafford con un gol de cabeza a centro de Bruno Fernandes (69'). Pero el Leeds resistió para lograr su primera victoria contra los Red Devils desde su sorprendente triunfo en la FA Cup de 2010, cuando militaba en la tercera categoría.

El club de Yorkshire pudo celebrar su primera victoria en la máxima categoría contra el United desde 2002 y su primer triunfo liguero en Old Trafford en 45 años.

FUENTE: AFP