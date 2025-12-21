Barcelona gana el polémico duelo que no se dio en Miami

El delantero brasileño #11 del Barcelona, Raphinha, marca el primer gol durante el partido de la liga española entre el Villarreal CF y el FC Barcelona en el Estadio La Cerámica en Vila-real el 21 de diciembre de 2025.

Durante meses, el Villarreal-Barcelona acaparó titulares por el plan, luego abortado, de LaLiga española de deslocalizarlo a Miami : el partido jugó finalmente este domingo en casa del equipo amarillo y los visitantes catalanes se impusieron 2-0.

Con esta decimoséptima jornada, la última de 2025 en España, el Barça mantiene cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, el Real Madrid, que venció el sábado 2-0 al Sevilla, y se aseguró además matemáticamente el título anecdótico y honorífico de "campeón de invierno" (líder de LaLiga al término de la primera vuelta).

La presión apenas se notó para el equipo azulgrana en el Estadio de La Cerámica, donde el cuadro culé se adelantó pronto, en el minuto 12, con un penal provocado y transformado por el brasileño Raphinha, que poco después rozó el segundo al enviar al larguero.

La sentencia del líder esperaba al minuto 63, cuando Lamine Yamal aprovechó una serie de rechaces en el área para terminar enviando un potente golpe que terminó de hundir al Submarino Amarillo.

Entre medios, el Villarreal había visto cómo le anulaban el empate por fuera de juego previo a un autogol de Jules Koundé y sobre todo había quedado herido por la expulsión del portugués Renato Veiga, que dejó a los locales con diez hombres en el 39.

El Barcelona tendrá por lo tanto un plácido final de año y dos semanas de calma total, hasta que retome la competición el sábado 3 de enero con el derbi ante el Espanyol, antes de emprender viaje a Arabia Saudita para jugar la Supercopa de España.

La única mala noticia que le deja el partido de este domingo fue el cambio por un problema físico de Koundé en la recta final, cuando el choque estaba ya decidido.

Por el contrario, el Villarreal cierra así un mal mes de diciembre, en el que ha quedado virtualmente eliminado en la Liga de Campeones europea y directamente KO en la Copa del Rey, tras caer el miércoles pasado ante un equipo de segunda división, el Racing de Santander, por 2-1.

Pierde además su lugar en el podio de LaLiga y baja al cuarto lugar, cediendo el tercer puesto al Atlético de Madrid, que en el primer turno del domingo ganó 3-0 al Girona.

El Villarreal queda a dos puntos del Atlético, a siete del Real Madrid y ya a once del Barcelona. Tiene, eso sí, dos partidos disputados menos que ese trío de cabeza.

FUENTE: AFP