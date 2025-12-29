Barcelona reincorpora a sus entrenamientos al uruguayo Ronald Araujo

El uruguayo Ronald Araujo, del Barcelona, hace un gesto durante un partido contra el Real Madrid, el 12 de enero de 2025.

SANT JOAN DESPI.- El defensa uruguayo Ronald Araujo regresó el lunes a los entrenamientos del FC Barcelona después de unas semanas fuera por agotamiento mental, según la prensa española, lo que refuerza al líder de la Liga española de cara al derbi del sábado contra el Espanyol .

El internacional charrúa saltó al césped del campo de entrenamiento de Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, con el resto de sus compañeros para participar en una práctica abierta, constató un periodista de la AFP.

El entrenador Hansi Flick había explicado que Araujo no estaba disponible por "una situación de orden privado", unos días después de que el jugador fuera criticado por una expulsión que precipitó la caída 3-0 de su equipo ante el Chelsea en la Liga de Campeones a finales de noviembre.

Su regreso a la actividad coincide con la grave lesión de rodilla del central danés Andreas Christensen, que estará de baja varios meses.

El Barcelona visitará a su vecino Espanyol en uno de los derbis más apasionantes de los últimos años, ya que los primeros son líderes y los periquitos son quintos.

Reducen sanción al Sevilla

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estimó parcialmente el recurso del Sevilla y redujo su sanción por los incidentes de finales de noviembre en el derbi contra el Betis, anunció este lunes el Sevilla en un comunicado.

La sanción inicial era de tres partidos como local con un cierre parcial de una de las gradas del estadio Sánchez Pizjuán, así como de una multa de 45.000 euros (52.900 dólares).

Al considerar que los hechos debían tener calificación de "graves" y no de "muy graves", el Comité de Apelación rebajó a un partido el cierre de tres sectores (N20, N11 y N12) del graderío bajo del Gol Norte del estadio sevillista y limitó la multa a 6.000 euros (7.050 dólares).

"El Sevilla, en todo caso, recurrirá dicha sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y agotará todas las vías jurídicas posibles", apuntó el club andaluz, que es décimo actualmente en la clasificación de la Liga española.

El derbi de Sevilla fue ganado por marcador de 2-0 por el Betis. Estuvo interrumpido una quincena de minutos por lanzamiento de objetos al césped, principalmente botellas de plástico, por parte de hinchas del Sevilla, que estaban muy enfadados por los resultados de su equipo y por la expulsión en el partido de su atacante Isaac Romero.

El Sevilla también anunció que recurrirá ante el Comité de Apelación la suspensión de seis partidos que el Comité de Disciplina impuso a su jugador brasileño Marcão tras su expulsión en el partido perdido el pasado 21 de diciembre ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

