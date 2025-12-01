Entrenador del Barcelona asegura estar en buen estado de ánimo: "Estoy fuerte"

El técnico del Barcelona, el alemán Hansi Flick, durante una conferencia de prensa previa a un juego de la Liga de Campeones, el 28 de enero de 2025.

BARCELONA.- El técnico del Barcelona , Hansi Flick , afirmó este lunes que está "fuerte" para afrontar los desafíos restantes de esta campaña antes de justificar la imagen en la que aparece con Raphinha , quien le intenta consolar pese a ganar 3-1 al Alavés el sábado en el Camp Nou .

El preparador alemán admitió su malestar por los balones perdidos contra el conjunto vasco y reveló que había discutido con su ayudante, Marcus Sorg , por la roja que recibió luego de que su equipo marcara el tercer tanto.

"Es curioso todo lo que se ha dicho de esa imagen. No sé quién comenzó a hablar. Estaba decepcionado porque perdimos muchos balones y al final recibimos dos tarjetas rojas en el banquillo", declaró Flick en rueda de prensa previa al choque contra el Atlético de Madrid en partido adelantado de la 19ª jornada por la Supercopa de España, que se disputará del 7 al 11 de enero en Arabia Saudita.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FC Barcelona (@fcbarcelona)

"Cuando marcamos el tercero, le mostraron la tarjeta roja a Marcus Sorg y yo había discutido con él, es mi amigo, es la persona más importante que tengo aquí, y tenía en mi cabeza la conversación", prosiguió.

"Pero estoy bien y fuerte para todo lo que depare la temporada, sé lo que significa un club como el Barça y estoy preparado. Estoy muy contento de estar aquí", apuntaló Flick.

El entrenador incidió en que no estaba triste: "No estamos tan al máximo como el año pasado, pero tenemos potencial y trabajamos para subir el nivel".

Duelo ante los "Colchoneros"

Sobre el enfrentamiento ante el Atlético, Flick alabó a sus rivales. "Sabemos que jugamos contra un equipo fantástico y contra uno de los mejores entrenadores. Será un partido duro", dijo.

"Si miras la tabla hay muy buenos equipos que están ahí preparados. Nosotros estamos igual. Estamos recuperando jugadores y podremos aumentar nuestro nivel", agregó.

También dejó claro que sus jugadores necesitan continuidad, algo que no ha sido posible en lo que va de temporada por las lesiones.

"Siempre es importante estar en el liderato, pero cuando ves nuestra temporada, hemos tenido muchas lesiones. Nunca nos hemos escudado en ese tipo de excusas, pero necesitamos más minutos con el once titular porque la temporada pasada fue el ejemplo ideal", precisó.

FUENTE: AFP