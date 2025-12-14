domingo 14  de  diciembre 2025
Bayern Múnich se lleva una sorpresa con el colista de la Bundesliga

Perdiendo 2-1 desde el minuto 67 del partido, el Bayern Múnich igualó gracias a un penal marcado por el inglés Harry Kane en el 87 para salvar el empate

El delantero inglés del Bayern Múnich, Harry Kane (izq.), habla con el centrocampista Joshua Kimmich durante un partido, el 30 de noviembre de 2024.&nbsp;

El delantero inglés del Bayern Múnich, Harry Kane (izq.), habla con el centrocampista Joshua Kimmich durante un partido, el 30 de noviembre de 2024. 

AFP / INA FASSBENDER
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÚNICH.- Intocable desde el inicio de la temporada en la Bundesliga, el Bayern Múnich se vio frenado este domingo en su estadio por primera vez este curso ante el colista Maguncia (2-2), en la decimocuarta jornada.

Perdiendo 2-1 desde el minuto 67, los bávaros igualaron gracias a un penal marcado por Harry Kane en el 87.

El delantero español del Barcelona, Daniel Olmo (C), reacciona después de caer al suelo durante un partido de fútbol de la liga española entre el Real Betis y el FC Barcelona en el estadio Benito Villamarín en Sevilla, el 7 de diciembre de 2024.
FÚTBOL

Atacante del Barcelona no volverá a jugar en lo que resta del año
El delantero español del Barcelona # 07 Ferran Torres celebra después de anotar un hat-trick durante el partido de fútbol de la liga española entre el Real Betis y el FC Barcelona en el Estadio Benito Villamarin de Sevilla el 6 de diciembre de 2025. 
Fútbol

Ferran Torres brilla con un hat-trick y Barcelona mantiene el liderato en La Liga tras vencer al Betis

Siguen líderes invictos con 38 puntos de 42 posibles y un balance de 12 victorias y dos empates, muy por delante de sus primeros perseguidores, Leipzig y Borussia Dortmund (29 puntos).

El único traspiés del Bayern este curso en la Bundesliga había sido un empate en el campo del Union Berlín, el 8 de noviembre (2-2).

El Maguncia, 18º y último de la Bundesliga con siete unidades y una sola victoria en trece partidos, tenía todo el perfil de víctima propicia para una nueva goleada.

Más aún cuando el club renano solía irse de Múnich con marcadores abultados: 6-0 en marzo de 2018, 6-1 en agosto de 2019, 5-2 en enero de 2021, 6-2 en octubre de 2022 y 8-1 en marzo de 2024.

"Cuando juegas contra equipos que luchan por cada punto, ellos saben defender bien, saben defender el área, saben hacer paradas, bloqueos... y eso es lo que pasó", dijo Kane.

Lennart Karl vuelve a dejar su firma

Los visitantes empezaron cediendo ante el rodillo bávaro: Lennart Karl, el prodigio de 17 años, abrió el marcador en el minuto 29 tras una devolución de Serge Gnabry.

El martes pasado, Karl contribuyó a la remontada del Bayern contra el Sporting de Portugal (3-1) en la Liga de Campeones de Europa, convirtiéndose, con 17 años y 290 días, en el jugador más joven en marcar en tres partidos consecutivos de la Champions.

A pesar de un dominio abrumador de los campeones (85% de posesión, 11 tiros a puerta por 2 y siete saques de esquina por cero), el Maguncia logró igualar en el descuento de la primera parte gracias a un cabezazo del defensa Kacper Potulski (45+2').

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por FC Bayern (@fcbayern)

En la segunda parte fue el Maguncia quien volvió a aguar el ambiente con un gol de Jae-sung Lee, también con la testa, que sorprendió a Manuel Neuer (67').

Los muniqueses apretaron en el tramo final, pero se estrellaron contra el portero Daniel Batz, especialmente en un tiro escorado de Gnabry (72').

Batz, sin embargo, nada pudo hacer ante Kane, que devolvió la igualdad de penal (87').

Víctima de un agarrón de camiseta, el máximo goleador del campeonato (18 goles) hizo justicia en el Allianz Arena.

FUENTE: AFP

