Benfica confirma el interés de contar con José Mourinho

Benfica confirmó este jueves haber abierto negociaciones con José Mourinho para que éste se convierta en el nuevo entrenador

El entrenador portugués José Mourinho, del Fenerbahce, gesticula durante un partido, el 24 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Benfica confirmó este jueves haber abierto negociaciones con José Mourinho para que éste se convierta en el nuevo entrenador de las Águilas, en sustitución de Bruno Lage, cesado el martes por la noche tras la derrota del club lisboeta en el debut de Champions.

La entidad "informa que existen negociaciones en curso para contratar al entrenador José Mario dos Santos Mourinho Félix, esperando que éstas concluyan en breve", anunció el club en un breve comunicado a la autoridad bursátil portuguesa.

El martes por la noche, luego de la derrota 2-3 contra el Qarabag (dejando escapar una ventaja de dos goles), el presidente benfiquista Rui Costa anunció el cese de Lage.

José Mourinho.jpg
El técnico de la Roma, José Mourinho, observa el encuentro ante el Lecce en la Serie A en el Estadio Olímpico de Roma, el domingo 5 de noviembre del 2023.

La prensa portuguesa informó que el club lisboeta piensa en José Mourinho para hacerse cargo del equipo y éste se dejó querer: "El Benfica me preguntó oficialmente si estaba interesado. ¿Qué entrenador dice no al Benfica? Yo no", declaró el técnico de 62 años.

Mourinho se encuentra actualmente sin equipo luego de ser cesado en agosto por el Fenerbahçe turco después de su eliminación en el repechaje de la Liga de Campeones, precisamente ante el Benfica.

"Cuando me vi ante la posibilidad de entrenar al Benfica, no dudé en decir que me interesa, que me gustaría", añadió "The Special One" a los medios portugueses el miércoles.

Mourinho ya tuvo un breve paso por el Benfica al inicio de su carrera como entrenador, a comienzos de los años 2000, aunque fue despedido tras apenas una decena de partidos.

Luego conoció sus primeros éxitos en el modesto Leiria, lo que le llevó a firmar por el Oporto, donde despegó la carrera de Mourinho, considerado uno de los mejores entrenadores de las dos últimas décadas.

