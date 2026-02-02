lunes 2  de  febrero 2026
Benzema cerca de dejar Al-Ittihad: Al Hilal avanza para fichar al francés

Karim Benzema acepta la oferta de Al Hilal y podría dejar Al-Ittihad tras dos temporadas en Arabia Saudita, donde llegó en 2023 luego de salir del Real Madrid.

El atacante francés Karim Benzema, del Ittihad FC, durante un partido contra el Qadsiah FC, el 30 de mayo de 2025.

El atacante francés Karim Benzema, del Ittihad FC, durante un partido contra el Qadsiah FC, el 30 de mayo de 2025.

ABDEL GHANI BASHIR / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El futuro de Karim Benzema en Arabia Saudita podría dar un giro inesperado. El delantero francés habría aceptado todos los términos del contrato propuesto por Al Hilal, según informaciones reveladas este lunes, y su salida de Al-Ittihad dependería ya de las negociaciones finales entre ambos clubes.

El acuerdo personal entre el Balón de Oro 2022 y el conjunto de Riad estaría cerrado, a la espera de la comunicación oficial de Al Hilal para concretar los últimos pasos administrativos. De confirmarse la operación, Benzema cambiaría de equipo dentro de la Saudi Pro League apenas dos temporadas después de su llegada al fútbol saudí.

De estrella del Real Madrid a referente en Arabia

Benzema aterrizó en Al-Ittihad en el verano de 2023, tras poner fin a una etapa legendaria de 14 años con el Real Madrid. El club saudí lo convirtió en una de las grandes figuras del proyecto con un contrato multimillonario estimado en más de 100 millones de euros por temporada, además de derechos de imagen y beneficios comerciales.

Su fichaje fue presentado como un golpe de autoridad para la liga árabe, que buscaba atraer a los mayores nombres del fútbol mundial. El francés llegó con el cartel de vigente Balón de Oro y con cinco Champions League en su palmarés.

Un rendimiento irregular en la Saudi Pro League

Aunque Benzema ha dejado destellos de su calidad y se ha mantenido entre los goleadores del torneo, su paso por Al-Ittihad no ha sido del todo estable. Problemas físicos, cambios de entrenador y tensiones internas han marcado su etapa en Yeda, lejos del dominio esperado por la afición.

Aun así, el atacante ha registrado cifras respetables de goles y asistencias, siendo pieza clave en varias victorias del equipo. Sin embargo, el crecimiento de proyectos como Al Hilal y Al Nassr ha relegado a Al-Ittihad a un papel secundario en la lucha por el título.

Al Hilal, nuevo destino para Benzema

El interés de Al Hilal responde a la intención del club de reunir un plantel de élite para competir tanto en Arabia como a nivel internacional. El equipo ya cuenta con figuras como Neymar, Mitrovic y Rúben Neves, y la llegada de Benzema reforzaría un ataque de primer nivel.

Por ahora, el delantero se mantiene a la espera de que ambos clubes definan los términos del traspaso. De concretarse, sería uno de los movimientos más impactantes del mercado saudí y confirmaría que la aventura de Benzema en Al-Ittihad está cerca de su final.

