Benzema envía mensaje de apoyo a Francia previo a las semis

El delantero del Real Madrid, que sufrió una lesión en el muslo en un entrenamiento pocos días antes del primer partido de los "Bleus", aún no había hablado públicamente sobre el Mundial desde que abandonó Catar, a diferencia de varios ausentes como Paul Pogba, Mike Maignan y Presnel Kimpembe.

"En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que renuncie a mi puesto", había escrito la noche de su abandono.

benzemaentrena.jpg El delantero francés Karim Benzema se lesionó durante el entrenamiento de la selección previo al Mundial AFP / FRANCK FIFE

El ganador del Balón de Oro pasó unos días de vacaciones en la isla Reunión y reanudó los entrenamientos con el Real Madrid el sábado, el día de la victoria de los "Bleus" sobre Inglaterra en cuartos de final del Mundial.

Benzema sigue en la lista oficial de Francia en Catar, lo que le permite optar a una medalla si los franceses vuelven a ganar el título mundial el miércoles contra Marruecos en semifinales.

A pesar de la pérdida del estelar atacante, el combinado europeo ha dejado en evidencia su envidiable profundidad, pues todavía es dueña de una de las ofensivas más temibles de todo el evento, encabezada por Griezmann, Giroud y Kylian Mbappe.

Se esperaba que el Mundial de Catar, y un posible "back-to-back" de Francia, fuera la guinda al pastel de un año inolvidable para Benzema.

FUENTE: Con información de AFP