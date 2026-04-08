miércoles 8  de  abril 2026
TENIS

Berrettini barre a un desesperado Medvedev y chocará contra el brasileño Fonseca en Montecarlo

El italiano resolvió el primer set en apenas 25 minutos y Medvedev abandonó la pista sin haberse apuntado un solo juego, lo que nunca le había ocurrido

El italiano Matteo Berrettini durante un partido del Masters 1000 de Montecarlo, el 7 de abril de 2026.

El italiano Matteo Berrettini durante un partido del Masters 1000 de Montecarlo, el 7 de abril de 2026.

VALERY HACHE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MONTECARLO.- El italiano Matteo Berrettini (90º del mundo) aplastó este miércoles al ruso Daniil Medvedev, que destrozó su raqueta, en 2ª ronda del Masters 1000 de Montecarlo por 6-0 y 6-0 y se medirá en octavos con el brasileño Joao Fonseca.

La entrada en liza del ruso (N.10 del mundo) en el torneo monegasco no pudo ser más desafortunada. Al tenista de 30 años no le salió nada en la pista Rainiero-III, con infinidad de errores no forzados y cinco dobles faltas.

Lee además
El serbio Novak Djokovic reacciona durante su partido de semifinales individuales masculinas contra el italiano Jannik Sinner en el día 13 del torneo de tenis Abierto de Francia en la cancha Philippe-Chatrier, en el Complejo Roland Garros en París, el 6 de junio de 2025.
TENIS

Djokovic renuncia al Masters 1000 de Miami por lesión de hombro
El serbio Novak Djokovic habla durante una entrevista después de ganar un partido de cuartos de final en contra del estadounidense Taylor Fritz en el US Open, el 2 de septiembre de 2025.
TENIS

Djokovic se baja del Masters 1000 de Montecarlo

El italiano resolvió el primer set en apenas 25 minutos y Medvedev abandonó la pista sin haberse apuntado un solo juego, lo que nunca le había ocurrido.

Invitado por los organizadores, Berrettini ya había protagonizado una sorpresa el año pasado en Montecarlo al eliminar de entrada al alemán Alexander Zverev.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por ATP Tour (@atptour)

El italiano de 29 años se enfrentará en octavos al brasileño Joao Fonseca (40º), que eliminó al francés Arthur Rindernkench (27º) por 7-5, 4-6 y 6-3.

El brasileño de 19 años y el francés de 30 años protagonizaron un apasionante mano a mano durante dos horas y media. Fonseca se convirtió en el jugador más joven en acceder a tercera ronda en Montecarlo desde Rafael Nadal y Rochard Gasquet en 2005.

Chile se queda sin representación

Y los dos representantes chilenos en el cuadro final, Alejandro Tabilo y Cristian Garín, dijeron adiós este miércoles.

Garín (109º del mundo) no pudo dar la sorpresa ante el N.3, el alemán Zverev, aunque le obligó a un tercer set en un partido de cerca de tres horas que concluyó con un 4-6, 6-4, 7-5.

En el cuadro final procedente de las previas, Garín ya había derrotado en dos ocasiones al alemán en el pasado, una de ellas en Múnich en 2024, la única derrota de Zverev ante un jugador fuera del top-100 (106º en la época).

"Era mi primer partido de tierra batida en once meses. No he tenido demasiado tiempo para prepararlo al haber jugado bien en Miami. Me alegro de haber conseguido la victoria. Ha sido un partido duro porque él está jugando bien, especialmente aquí. Al final, todo se reduce a conseguir la victoria", declaró Zverev.

En octavos de final, Zverev se enfrentará al belga Zizou Bergs (47º), que se impuso con comodidad 6-4, 6-1 al ruso Andrey Rublev (15º), vencedor del torneo en 2023.

También cuajó un buen partido Tabilo (39º) ante el checo Jiri Lehecka (13º), aunque al final tuvo que hacer las maletas; 4-6, 7-6 (7/4), 6-3.

Otro jugador sudamericano que dijo adiós este miércoles fue el argentino Francisco Cerúndolo (19º), eliminado por el checo Tomas Machac (53º) 7-6 (7/2) y 6-3, que será el rival del italiano Jannik Sinnner en octavos.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Alcaraz defiende el título y su puesto en la cima en Montecarlo ante un Sinner pletórico

Argentino Cerúndolo elimina a Tsitsipas, triple campeón en Montecarlo

Alcaraz y Sinner ganan con comodidad en sus regresos a la tierra batida de Montecarlo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Richard Lamondin, candidato al Senado estatal de Florida.
ELECCIONES 2026

Demócrata de Miami abandona campaña al Congreso para disputar escaño clave del Senado de Florida

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Negociaciones

Trump anuncia un alto el fuego bilateral por dos semanas e Irán abre el paso seguro por el estrecho de Ormuz

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el depuesto dicctador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha), junto a su esposa Cilia Flores (izquierda), y sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack , durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York.
EEUU

Juez federal impide a defensa de Maduro compartir pruebas con Diosdado Cabello y otros acusados

La congresista María Elvira Salazar y su rival demócrata Eliott Rodríguez.
ELECCIONES 2026

Salazar y Rodríguez miden fuerza financiera en el distrito 27 a la espera de informe clave ante la FEC

Imagen referencial.
PROYECTO EN CIERNES

Florida pone la mirilla sobre el matrimonio entre primos hermanos, DeSantis presiona por una prohibición

Te puede interesar

Un barco japonés de grandes proporciones construido para el traslado de gas licuado.
MERCADOS

Precios del petróleo se desploman y las bolsas operan con fuertes ganancias

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
ATENCIÓN PRONÓSTICO

Alerta por inundaciones y corrientes peligrosas en sur de Florida

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
MANIPULACIóN

Plan de Irán publicado no es el que recibió EEUU, afirma la Casa Blanca

Imagen referencial.
PROYECTO EN CIERNES

Florida pone la mirilla sobre el matrimonio entre primos hermanos, DeSantis presiona por una prohibición

Imagen de una sesión en la Bolsa de Nueva York.
LA BOLSA

Wall Street abre con fuerte alza tras reapertura del Estrecho de Ormuz