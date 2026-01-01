Avances de paz entre Ucrania y Rusia en 2026 requieren mediación de EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.

KIEV.- La guerra de ocupación que mantiene Rusia contra Ucrania , iniciada el 22 de febrero de 2022, es uno de los conflictos bélicos activos de mayor envergadura en el mundo. Al cierre de 2025 se habían registrado nuevos pasos de cara a un eventual acuerdo de paz.

El 28 de diciembre, tras reunirse con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que está “cada vez más cerca” un avance para poner fin a la guerra.

En duda negociaciones Rusia acusa a Ucrania de atacar una residencia de Putin y Zelenski se apresura a desmentirlo

Negociaciones de paz Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos"

El mandatario estadounidense recibió a Zelenski en su resort Mar-a-Lago en Florida. Luego del encuentro se refirieron al adelanto en torno a dos aspectos álgidos dentro del conflicto, los relativos a las garantías de seguridad para Ucrania y la división de la región del Dombás, en el este de Ucrania, que Rusia ha buscado controlar.

De acuerdo con Trump, será en “algunas semanas” cuando se conocerá si los esfuerzos por la paz son efectivos. Según el presidente republicano, “todas las partes quieren la paz".

Sin embargo, Trump reconoció que existen “asuntos espinosos” sobre el territorio. Antes de la cita con Zelenski, el titular de la Casa Blanca confirmó que mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Calificó el diálogo como “bueno y muy productivo”.

El 29 de diciembre, según la portavoz Karoline Leavitt, hubo una nueva conversación con Putin, la cual fue calificada como una “llamada positiva”.

Desde su regreso a la presidencia, en enero de 2025, Trump ha presionado tanto a Kiev como a Moscú para frenar los combates y avanzar hacia un alto al fuego.

El asesor diplomático del presidente ruso, Yuri Ushakov, indicó que Putin y Trump acordaron mantener el canal de diálogo abierto. “Donald Trump escuchó atentamente las evaluaciones rusas sobre las perspectivas reales para alcanzar un acuerdo”, expresó.

Luego del reciente encuentro con Trump, Zelenski y sus negociadores hablaron por teléfono con el enviado estadounidense Steve Witkoff, sobre los próximos pasos de las negociaciones.

En este contexto, ¿qué escenarios se vislumbran?, preguntamos a Eric de La Fuente, académico y experto en temas políticos.

“No estamos todavía cerca de un acuerdo de paz. Llevo diciendo esto desde 2014 cuando empezó el tema con toda la invasión en el Donbás y sin duda a partir de 2022. Se han acercado partes, pero no va a haber un acuerdo de paz duradero”, puntualizó el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), en entrevista con el DIARIO LAS AMÉRICAS.

A su juicio, pueden concretarse acuerdos temporales “para que el presidente Trump no se desespere”.

El investigador hace énfasis en que Putin no ha sacrificado 1 millón de rusos entre muertos y heridos y miles de millones de dólares “para quedarse con un pedazo de Ucrania nada más”.

Explica que tanto para Putin como para el Krelim se trata de un asunto de la soberanía ucraniana. “No lo digo yo, lo ha dicho Putin muchas veces, lo ha dicho la televisión rusa, ellos no creen que Ucrania es un país [soberano]”, agrega.

De La Fuente señala también que, para Putin, la cuestión es tener un control de Ucrania como lo tiene de Bielorrusia: “Si no es eso, no llegará a un acuerdo de paz, salvo que él vea su poder amenazado dentro de Rusia”, asevera.

Estrategia de Putin

Octavio Pérez, coronel retirado de la Fuerza Armada de EEUU, refiere al DIARIO LAS AMÉRICAS que uno de cada dos o cada tres soldados heridos en combate muere. Señala que la cantidad de muertos no pasa desapercibo en Rusia, mientras Putin ya hizo un edicto para 261.000 hombres para el 2026 y que, de acuerdo con las cifras, en 2025 fueron reclutados 336 mil hombres y si se cree que , mensualmente, han ocurrido 25 mil muertes.

"Escasamente están reponiendo lo que están reclutando y eso no se puede sostener indefinidamente. Los últimos 10 meses han sido terrible, especialmente cada vez que hablábamos de un encuentro de paz que se iban a encontrar Trump y Putin en febrero, después en agosto en Alaska. Cuando no se llega un acuerdo más brutales eran las muertes y las bajas en el frente, especialmente en el Donbás. Pero, Putin continúa diciendo que hasta que no controle las cuatros provincias, va a seguir con el asedio ", indica.

Pérez refiere que pese a las reuniones de Trump con Zelenski, las garantías de seguridad, y las conversaciones con Putin, todavía está en juego la central nuclear de Zaporiyia y muchas aspectos en disputa.

"Putin a continuar hasta que algo internamente lo haga parar. Algo va a explotar en algún momento que lo forzará a una negociación", enfatiza el coronel.

El analista no cree que la paz esté cerca, a menos que Trump ponga un ultimátum a Putin: "Esto es una guerra de desgaste". Por otra parte, señala que el problema de Ucrania es que no habrá hombres para el futuro del país.

Eric De la Fuente cree que puede decirse que existe la posibilidad de que en 2026 haya acuerdos para el cese de hostilidades. Señala que Putin sabe que, dentro de la Administración Trump, hay personas que no ven bien a Zelenski, y que, a largo plazo, Ucrania no es la prioridad número uno para Estados Unidos.

“De un lado, Ucrania está cansado y Rusia quiere reforzarse para respetar un acuerdo y volver a la carga después. Eso puede ser, pero una paz duradera no la veo. Y en gran parte, Rusia le está pidiendo a Ucrania que le dé territorios que ellos no tienen”, señala.

Refiere que Putin siempre tendrá argumentos y “surgirá algo” como ocurrió el 29 de diciembre, cuando Rusia acusó a Ucrania de lanzar drones contra una residencia oficial de Putin, situada entre Moscú y San Petersburgo.

Ante esto, Moscú señaló que "revisará" su postura negociadora para poner fin a la guerra tras este "ataque terrorista".

Según el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, el ataque a la residencia “no se dirige sólo personalmente contra Putin (...) esto también está dirigido contra Trump y tiene como objetivo obstaculizar los esfuerzos por promover una solución pacífica al conflicto ucraniano".

En ese contexto, Peskov aseguró que el ataque no ha dañado la "confianza" que existe actualmente entre Putin y Trump: Rusia continuará [negociando] principalmente con Estados Unidos. Pero, se reserva su derecho a replantear su postura en la mesa de negociación.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, sostuvo que las autoridades rusas no aportaron ninguna prueba que sustente sus acusaciones y negaron la existencia del ataque.

"Rusia tiene un largo historial de afirmaciones falsas; es su táctica característica", aseveró Sibiga.

El profesor Eric de la Fuente considera que la estrategia de Vladimir Putin es darle largas a un acuerdo de paz. Indica que el mandatario ruso sabe que occidente se cansa dado que Ucrania no es su prioridad.

Agrega que Putin está gastando mucho dinero y, además, en Europa y Estados Unidos habrá elecciones y, por lo tanto, sabe que Trump no estará para siempre.

“La estrategia de Putin es esperar. ‘No puedo ganar la Ucrania, no la conquisté, militarmente, aquí espero. Aquí espero, seguimos, bombardeamos, bombardeamos, bombardeamos, mientras no me estén bombardeando a mí’. Estados Unidos no ha autorizado a los ucranianos a usar las armas dentro de Rusia”, afirma.

Señala que, por su parte, el presidente Zelenski, aprendió la primera vez que fue a la Casa Blanca el pasado febrero y tuvo una situación desastrosa.

“Entonces, él viene y pone su mejor cara públicamente para que no haya otro tema, pero sabe que necesita la ayuda de Estados Unidos, la inteligencia, y los satélites que le dicen por dónde tirar y después la ayuda militar. Zelenski sabe que sin Estados Unidos no puede y Putin a quien respeta es a Estados Unidos”, indica.

“Quiero ser más optimista, pero no lo soy”, apunta Eric de la Fuente sobre la posibilidad de paz en Ucrania.

Agrega: “Yo siempre he dicho que aquí van a haber dos perdedores, Rusia y Ucrania. Ucrania fue destruida por toda la gente que ha muerto. Rusia pudo salir debilitada de todo esto por un capricho de Putin a largo plazo, yo no lo veo echándose para atrás, ahora”.

El analista refiere que, en medio de las reuniones, se dispararon 400 drones y 60 misiles a Kiev. “Si estamos negociando, yo no voy a bombardear masivamente tu casa el día de la negociación. Y Putin lo ha hecho una y otra vez, y mientras no se sienta bajo peligro, seguiremos aquí. Ucrania ha cedido todo lo que le ha pedido”, señala.

“Esas son demandas para la opinión pública y aquí la única demanda es el control de Ucrania”, enfatiza el analista.

Afirma, a su vez, que la opinión pública a lo interno de Rusia no es tan importante, “porque la gente tiene miedo, ahí la represión ha sido grande. En San Petesburgo y Moscú no han reclutado muchos soldados por eso no hay tantos muertos como en el resto del país y creo que esto es clave”.

Garantías para Ucrania

"Tenemos grandes logros, el plan de paz de 20 puntos está acordado al 90% y las garantías de seguridad entre EEUU y Ucrania están acordadas al 100%", aseveró el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski.

Pese a que calificó las garantías como "fuertes”, pero, por ahora, no son permanentes".

Sobre esto, el mandatario ucraniano señaló: "Le dije a Trump que la guerra dura ya casi 5 años, y que realmente nos gustaría que las garantías fueran más largas. Le dije que nos gustaría considerar garantías por 30, 40 o incluso 50 años, y eso sería una decisión histórica del presidente Trump. El presidente dijo que lo pensaría. Sin garantías de seguridad, siendo realistas, esta guerra no terminará".

Zelenski sostuvo el 30 de diciembre que "no pueden renunciar sin más" a los territorios del este de Ucrania actualmente controlados por Rusia.

"No podemos retirarnos. Está fuera de nuestra legislación", apuntó el mandatario en entrevista con la cadena estadounidense Fox News.

El presidente ucraniano sostuvo también que, si se crea una zona económica libre, “tendremos que retroceder algunos kilómetros. Rusia ha tenido que dar pasos similares algunos kilómetros atrás. Y esta zona económica libre tendrá reglas específicas. Si tomamos una decisión sobre la zona económica se realizará un referéndum para aceptarla o no".

El futuro de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y ocupada por Rusia, es uno de los principales obstáculos en las negociaciones de paz. De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la central tiene seis reactores de diseño soviético con capacidad total de 5,7 gigavatios.

En marzo de 2022, Rusia tomó el control de la planta, que se encuentra cerca de las líneas del frente. Los equipos de esta central se alimentan con electricidad proveniente de Ucrania.

El Gobierno de Ucrania ha advertido sobre la intención de Moscú de reiniciar uno de los reactores nucleares tras una larga pausa.

Según Zelenski, la propuesta de Estados Unidos es que la electricidad de la central se distribuya a partes iguales entre Ucrania, EEUU y Rusia.

Por su parte, Putin dijo, en una reunión con empresarios, que Estados Unidos estaría interesado en minar criptomonedas en la central nuclear de Zaporiyia.

Demandas de Rusia

Dentro de sus exigencias, Putin pide que los líderes occidentales se comprometan por escrito a dejar de ampliar la alianza militar de la OTAN liderada por Estados Unidos.

Desde el inicio de la invasión en 2022, Moscú administra aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano.

El 28 de diciembre, Rusia pidió a Ucrania que retire sus tropas de la región oriental del Donbás como requisito para poner fin a la guerra.

El Kremlin cree que la única vía realista para detener la guerra es que Ucrania abandone 10% del Donbás que aún mantiene bajo control: las fuerzas rusas dominan 90% del territorio.

Rusia insiste en que la ocupación del este de Ucrania obedece a motivos de seguridad y a la protección de las poblaciones de habla rusa. Pero, Kiev y sus aliados europeos rechazan cualquier legitimación de la invasión o de la anexión de territorios.

Posición de la UE

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, sostuvo que la entrada de Ucrania en la Unión Europea (UE) representa “una garantía de seguridad clave”. Las afirmaciones de la funcionaria fueron emitidas el 30 de diciembre, tras una reunión con otros líderes europeos sobre la guerra de agresión de Rusia contra Kiev.

Añadió: “En última instancia, la prosperidad de un Estado ucraniano libre yace en la adhesión a la UE”.

La última semana de 2025, las principales bolsas europeas comenzaron sin una tendencia clara, en medio de las tensiones geopolíticas sobre Ucrania.

En Latinoamérica

Al analizar el escenario internacional en 2025, el profesor Eric de la Fuente señala que el problema más grande en América Latina es el narcotráfico.

“Yo acabo de liderar un estudio sobre los riesgos principales en América Latina y el tema de narcotráfico es el número uno, no solo por la violencia. El narcotráfico ya no solo es cocaína, drogas, tráfico humano, que sigue siéndolo, sino que está metido en muchas de las economías formales, con la economía legítima con lavado de dinero en muchísimas industrias, de penetraciones en instituciones políticas, en gobiernos municipales, locales, algunos nacionales”, apunta.

Indica que las organizaciones ligadas al narcotráfico son corporaciones multinacionales con una estructura grande con logística, abogados, y contadores. Todo dentro del armazón del crimen organizado.

A su juicio, el despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump en el Caribe y los ataques a embarcaciones presuntamente conducidas por terroristas busca enviar el mensaje de “que, si estás en algo, te pueden matar” y entonces, debes tratar de que no ocurra.

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/AFP/Europa Press/ CNN/BBC News