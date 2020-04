Dicho esto, estos serían los cinco duelos más atractivos e interesantes –y necesarios– para los seguidores del boxeo.

Vasiliy Lomachenko vs. Teófimo López

De los cinco combates que componen el listado, éste es el que mejores posibilidades tiene para concretarse ya que ambos púgiles pertenecen a la empresa Top Rank y han dicho que quieren dilucidar quién es quién en el ring.

Lomachenko (14-1, 10 KOs), considerado por muchos el mejor boxeador libra por libre en la actualidad, es monarca ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), mientras que López (15-0, 12 KOs) posee el único cetro que le falta, la versión de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que conquistó el mes pasado al fulminar a Richard Commey en dos asaltos en Nueva York.

Es un duelo de experiencia vs. juventud. Si bien Lomachenko cuenta con ventajas amplias en experiencia y técnica, lo que haría muy atractivo este combate es la potencia del hondureño además de que tendría ventajas físicas (corpulencia, estatura y alcance) sobre el ucraniano.

Esta pelea se las trae y tiene todo pare ser una de las mejores del año.

canelo kovalev noviembre 3 ap.jpg El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez camina a su esquina tras noquear al ruso Sergey Kovalev en una pelea por el cetro de los semipesados por la Organización Mundial de Boxeo, el sábado 2 de noviembre de 2019. AP/John Locher

Canelo Álvarez vs. Gennadiy Golovkin

Cada vez que al mexicano le mencionan el nombre del kazajo siempre dice que éste "no representa un reto para mí", pero la realidad es que los primeros dos combates fácilmente pudieron haber sido victorias para Golovkin.

La mayoría de los expertos vieron ganar claramente a Golovkin la primera pelea, aunque terminó en un polémico empate y la revancha también dejó algunas dudas a pesar de que Álvarez recibió el beneficio de la decisión.

Entonces para despejar una vez y por todas las dudas, pues que completen la trilogía.

Canelo (53-1-2, 36 KOs), monarca del CMB y la AMB, tendría la oportunidad de recuperar el título de la FIB del cual fue despojado y que posteriormente Golovkin conquistó al superar apretadamente al ruso Sergiy Derevyanchenko.

Ambos peleadores pertenecen a DAZN que está ávida de presentar el combate que sería el de mayor interés ($$$$) para ellos luego que el mexicano derrotara a Rocky Fielding, Daniel Jacobs y Sergey Kovalev en los primeros tres combates de su millonario acuerdo por $365 millones para 11 peleas.

Errol Spence Jr. vs Terence Crawford

Esta sería una gran pelea, quizás la más atractiva del año, pero habría que mover cielo y tierra para que pueda darse ya que sus respectivos promotores Al Haymon, de Premier Boxing Championship, y Bob Arum, de Top Rank, sencillamente no se llevan.

Si ambos logran zanjar sus diferencias, aunque sea sólo para este combate, tendríamos un manjar boxístico ya que Crawford (36-0, 27 KOs) y Spence Jr. (26-0, 21 KOs) son los mejores en el peso welter (147 libras).

Spence Jr., campeón del CMB y la FIB, se espera que regrese pronto al ring luego del accidente automovilístico el pasado octubre que casi le cuesta la vida, y Crawford, titular del OMB, viene de noquear al lituano Egidijus Kavaliauskas.

Pero no hay que ser un genio para ver que Crawford, uno de los mejores libra por libra en la actualidad, está aburrido de enfrentar a rivales de segunda. Quiere enfrentar a los mejores y así debería ser, por lo tanto, a mantener los dedos cruzados.

Anthony Joshua celebra tras vencer a Andy Ruiz Jr/boxeo/ap.jpg Anthony Joshua celebra tras vencer a Andy Ruiz Jr. en la pelea de boxeo de título pesado en Riyad, Arabia Saudita, el sábado 7 de diciembre de 2019. AP/Hassan Ammar

Anthony Joshua vs. Tyson Fury

Por mucho tiempo fui un fanático de los pesos pesados, pero esa época de oro ya pasó. Andy Ruiz sacudió la división de su letargo con su sorpresiva victoria el pasado junio sobre Joshua, pero las cosas volvieron a la normalidad en la revancha.

Una pelea unificatoria generaría bastante interés. Fury (30-0-1, 20 KOs) acaba de noquear a Deontay Wilder en siete asaltos para conquistar el título pesado del CMB y lo próximo debería ser un choque ante Joshua, quien posee los cetros de la AMB, FIB y OMB.

Wilder ejerció la opción para realizar la revancha con Fury, pero un duelo Joshua-Fury sería grandioso. Quizás haya que esperar un poco para averiguar quién es el mejor.

Manny Pacquiao vs Shawn Porter

Todo parece indicar que Pacquiao (62-7-2, 39 KOs) defenderá su cetro welter de la AMB ante Danny García (35-2, 21 KOs) en algún momento, pero debe salir airoso y entonces un combate ante Porter (30-3-1, 17 KOs) sería perfecto. ¡Que pelea! A ambos púgiles les gusta tirar golpes y dejar todo en el ring, y de eso se trata el boxeo.

En septiembre Porter perdió su cetro welter del CMB en un dramático choque unificatorio ante Spence Jr. por decisión dividida, mientras que Pacquiao superó por decisión dividida a Keith Thurman en julio.

Y como ambos peleadores pertenecen a Premier Boxing Champions no debe haber problemas en cuadrar un enfrentamiento que sería candidato a Pelea del Año.

Menciones honoríficas

Todavía no pierdo las esperanzas de ver Pacquiao vs. Mayweather II, mientras que un combate entre los mexicanos Miguel Berchalt, campeón superpluma del CMB, y Oscar Valdez, extitular pluma, se las traería. Y si Pacquiao no quiere pelear con Porter entonces una alternativa podría ser Crawford vs. Porter que ayudaría para allanar el camino a otras peleas entre púgiles de PBC y Top Rank.

