Brasil define fechas para amistosos en EEUU ante Francia y Croacia en marzo

El delantero brasileño Vinicius gesticula durante un partido de su selección contra Colombia, el 20 de marzo de 2025.

BRASILIA.- La selección de Brasil informó este viernes que disputará sendos amistosos ante Francia y Croacia el 26 y 31 de marzo en Boston y Orlando, respectivamente, como parte de su preparación al Mundial de 2026 en Norteamérica.

"Tuvimos rivales de Asia, de las escuelas africanas y buscamos equipos europeos que pudieran imponernos dificultades y desafiar a la selección como lo hicieron los demás", señaló Rodrigo Caetano , coordinador de las selecciones masculinas de la Confederación Brasileña de Fútbol , en un comunicado.

La Canarinha enfrentó en los últimos meses en amistosos a las selecciones de Corea del Sur (5-0), Japón (2-3), Senegal (2-0) y Túnez (1-1).

Los horarios de los juegos en Estados Unidos aún están por definirse.

ancelotti El seleccionador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, observa a sus jugadores durante un entrenamiento en Teresópolis, Río de Janeiro, Brasil, el 8 de septiembre de 2025. Mauro PIMENTEL / AFP

Los pentacampeones accedieron al Mundial a pesar de un desempeño mediocre en la eliminatoria sudamericana, en la que acabaron en el quinto puesto de la tabla de clasificación.

El experimentado DT italiano Carlo Ancelotti llegó al banquillo en junio con la misión de recuperar el fútbol vistoso de los brasileños y preparar el equipo para el Mundial que se disputará a mediados de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

Desde entonces tiene un registro de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

Brasil comparte el Grupo C del Mundial con Marruecos, Escocia y Haití.

Todo o nada para Marruecos

Obligado a ganar la Copa África de Naciones (CAN) que recibe del 21 de diciembre al 18 de enero, antes de coorganizar el Mundial 2030 junto a España y Portugal, Marruecos, liderado por la estrella Achraf Hakimi, sabe que todo lo que no sea celebrar el título será considerado un fracaso.

Pero Senegal, Egipto o el vigente campeón, Costa de Marfil, sueñan con frustrar los planes del reino norteafricano.

Liderado por Hakimi, que llegará muy justo de forma tras su lesión en el tobillo izquierdo a principios de noviembre, Marruecos tendrá que lidiar con toda la presión.

Primera nación africana en la lista FIFA (11ª) y semifinalista del Mundial 2022, los Leones del Atlas, dirigidos por Walid Regragui, acaban de mejorar en noviembre el récord mundial de victorias consecutivas en el fútbol de selecciones (17). El jueves ganaron la Copa Árabe ante Jordania (3-2) con un equipo B.

FUENTE: AFP