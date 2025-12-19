viernes 19  de  diciembre 2025
FÚTBOL

Brasil define fechas para amistosos en EEUU ante Francia y Croacia en marzo

Los próximos 26 y 31 de marzo, la Brasil del italiano Carlo Ancelotti medirá fuerzas contra Francia y Croacia, respectivamente, en suelo norteamericano

El delantero brasileño Vinicius gesticula durante un partido de su selección contra Colombia, el 20 de marzo de 2025.

El delantero brasileño Vinicius gesticula durante un partido de su selección contra Colombia, el 20 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.- La selección de Brasil informó este viernes que disputará sendos amistosos ante Francia y Croacia el 26 y 31 de marzo en Boston y Orlando, respectivamente, como parte de su preparación al Mundial de 2026 en Norteamérica.

"Tuvimos rivales de Asia, de las escuelas africanas y buscamos equipos europeos que pudieran imponernos dificultades y desafiar a la selección como lo hicieron los demás", señaló Rodrigo Caetano, coordinador de las selecciones masculinas de la Confederación Brasileña de Fútbol, en un comunicado.

Lee además
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
FÚTBOL

Grupo de fanáticos pide "suspensión inmediata" de venta de entradas para el Mundial
El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe en un podio durante el sorteo del torneo de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
FÚTBOL

Conozca el monto millonario que ganará el campeón del Mundial 2026

La Canarinha enfrentó en los últimos meses en amistosos a las selecciones de Corea del Sur (5-0), Japón (2-3), Senegal (2-0) y Túnez (1-1).

Los horarios de los juegos en Estados Unidos aún están por definirse.

ancelotti
El seleccionador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, observa a sus jugadores durante un entrenamiento en Teresópolis, Río de Janeiro, Brasil, el 8 de septiembre de 2025.

El seleccionador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, observa a sus jugadores durante un entrenamiento en Teresópolis, Río de Janeiro, Brasil, el 8 de septiembre de 2025.

Los pentacampeones accedieron al Mundial a pesar de un desempeño mediocre en la eliminatoria sudamericana, en la que acabaron en el quinto puesto de la tabla de clasificación.

El experimentado DT italiano Carlo Ancelotti llegó al banquillo en junio con la misión de recuperar el fútbol vistoso de los brasileños y preparar el equipo para el Mundial que se disputará a mediados de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

Desde entonces tiene un registro de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

Brasil comparte el Grupo C del Mundial con Marruecos, Escocia y Haití.

Todo o nada para Marruecos

Obligado a ganar la Copa África de Naciones (CAN) que recibe del 21 de diciembre al 18 de enero, antes de coorganizar el Mundial 2030 junto a España y Portugal, Marruecos, liderado por la estrella Achraf Hakimi, sabe que todo lo que no sea celebrar el título será considerado un fracaso.

Pero Senegal, Egipto o el vigente campeón, Costa de Marfil, sueñan con frustrar los planes del reino norteafricano.

Liderado por Hakimi, que llegará muy justo de forma tras su lesión en el tobillo izquierdo a principios de noviembre, Marruecos tendrá que lidiar con toda la presión.

Primera nación africana en la lista FIFA (11ª) y semifinalista del Mundial 2022, los Leones del Atlas, dirigidos por Walid Regragui, acaban de mejorar en noviembre el récord mundial de victorias consecutivas en el fútbol de selecciones (17). El jueves ganaron la Copa Árabe ante Jordania (3-2) con un equipo B.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

En medio de reclamos de los fanáticos, FIFA anuncia boletos a 60 dólares para el Mundial de 2026

¡Ya hay fecha! Argentina y España protagonizan la Finalissima en preámbulo del Mundial

Reportan que el Inter Miami está cerca de pactar con portero de Canadá

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto muestra el logotipo de la aplicación de red social TikTok (arriba) y una bandera de Estados Unidos (abajo) en las pantallas de dos computadoras.
RED SOCIAL

TikTok anuncia nueva sociedad con participación mayoritaria de EEUU para evitar prohibición

Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
NOVEDOSO

Aeropuerto de Miami estrena sistema biométrico que reduce el tiempo en la verificación de identidad de los pasajeros

Infantes de la marina del 22.º Batallón Expedicionario realizaron operaciones con fuego real a bordo de embarcaciones en el mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.
EEUU

Trump niega necesitar permiso del Congreso para atacar narcos en Venezuela: "Son políticos y hacen filtraciones"

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
Migración

EEUU suspende su lotería de "green cards" por ataque en Universidad de Brown

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Trump deja abierta la posibilidad de una guerra con régimen de Venezuela: "no la descarto"

Te puede interesar

Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.
VENEZUELA

Rubio: Maduro coopera abiertamente con elementos criminales y terroristas para enviar drogas a EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Una autopista en Miami-Dade.
TOLLS GRATIS

DeSantis baraja eliminar peajes para residentes de Florida y trasladar el costo a turistas

La senadora estatal Ileana García representa al Distrito 36 de Florida.
DISTANCIAMIENTO

Senadora Ileana García condena "redadas arbitrarias" contra hispanos en Miami

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Trump deja abierta la posibilidad de una guerra con régimen de Venezuela: "no la descarto"

La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
Migración

EEUU suspende su lotería de "green cards" por ataque en Universidad de Brown