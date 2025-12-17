miércoles 17  de  diciembre 2025
FÚTBOL

En medio de reclamos de los fanáticos, FIFA anuncia boletos a 60 dólares para el Mundial de 2026

El pasado jueves, la asociación Football Supporters Europe se indignó por los "precios astronómicos (...) impuestos por la FIFA a los aficionados más fieles"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

Jim WATSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- Los aficionados de equipos clasificados al Mundial de fútbol de 2026 pagarán sus boletos a 60 dólares (50 euros) por partido, anunció el martes la FIFA, en respuesta a las asociaciones de hinchas que denunciaban precios "astronómicos".

Una nueva categoría, "Supporter Entry", propondrá boletos "a 60 dólares estadounidenses cada uno y disponibles para los 104 partidos", incluida la final de la Copa del Mundo, precisó el ente rector del balompié en un comunicado.

Lee además
El Mundial de la FIFA 2026 se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá
MEDIDAS

EEUU acelera preparativos para el Mundial 2026 con foco en seguridad y gestión de visas
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cruzan caminos durante el encuentro amistoso en el que ambos participaron en Arabia Saudita.
Fútbol

Cristiano Ronaldo vs Messi en el Mundial 2026: el duelo que nunca llegó… por fin es posible

"Esta iniciativa busca apoyar en primer lugar a los aficionados que siguen a su equipo nacional a lo largo del torneo", añadió la FIFA.

El pasado jueves, la asociación Football Supporters Europe (FSE) se indignó por los "precios astronómicos (...) impuestos por la FIFA a los aficionados más fieles".

Según la información de FSE, que afirmaba haber visto los "precios publicados progresiva y confidencialmente por la FIFA", seguir a un mismo equipo desde el primer partido hasta la final "costaría (a un aficionado) como mínimo 6.900 dólares (cerca de 6.000 euros)", "casi cinco veces más que durante el Mundial 2022 de Catar".

Según la FIFA, "se han recibido hasta la fecha 20 millones de peticiones de entradas durante la fase actual de venta por sorteo", que arrancó el jueves pasado.

"Táctica para calmar los ánimos"

FSE dijo el martes que el cambio parcial de postura de la FIFA respecto a la venta de entradas ponía de manifiesto las deficiencias en la fijación de precios para el Mundial que se jugará en Norteamérica en 2026.

"Por el momento, consideramos el anuncio de la FIFA como una mera táctica para calmar los ánimos ante la reacción negativa a nivel mundial", afirmó FSE.

"Esto demuestra que la política de venta de entradas de la FIFA no es inamovible, que se decidió deprisa y sin la debida consulta, ni siquiera con las propias federaciones miembro de la FIFA".

FSE agregó que "según la distribución de entradas disponible públicamente, esto significaría que, en el mejor de los casos, solo unos pocos cientos de aficionados por partido y por equipo tendrían la suerte de beneficiarse de los precios de 60 dólares estadounidenses, mientras que la gran mayoría tendría que pagar precios exorbitantes, mucho más altos que en cualquier torneo anterior".

La organización también criticó la falta de medidas para los aficionados con discapacidad o sus acompañantes.

Medida insuficiente, según primer ministro británico

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, se hizo eco de las declaraciones de FSE, afirmando que la categoría de entradas más económicas de la FIFA no era suficiente.

"Celebro el anuncio de la FIFA sobre la disponibilidad de entradas más baratas para los aficionados", escribió Starmer en X.

"Pero como alguien que solía ahorrar para comprar entradas para los partidos de Inglaterra, animo a la FIFA a que haga más para que las entradas sean más asequibles y que la Copa del Mundo no pierda el contacto con los verdaderos aficionados que hacen que este deporte sea tan especial", añadió.

Al anunciar este martes las entradas de 60 dólares, la FIFA declaró que se solicita a las federaciones nacionales "que se aseguren de que estas entradas se asignen específicamente a los aficionados fieles que están estrechamente vinculados a sus selecciones nacionales".

Embed

La FIFA también indicó que si los aficionados compraron entradas para partidos de las rondas eliminatorias y su equipo resulta eliminado en una fase anterior, "se les eximirá de la tarifa administrativa al procesar los reembolsos".

El sorteo de entradas de todos los precios para la primera ronda de ventas tendrá lugar el martes 13 de enero.

El Mundial de 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio al 19 de julio y será el primero en el que participarán 48 selecciones.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Estas son las selecciones que jugarán en el Hard Rock Stadium de Miami en el Mundial 2026

Neymar apuesta por el “doctor milagro” para llegar al Mundial 2026 tras su resurgimiento con Santos

Conozca el monto millonario que ganará el campeón del Mundial 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Nueva escalada

Trump anuncia bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela

Las autoridades desmantelan una banda criminal en Miami.
OPERACIÓN EL PRIMO

Golpe al narcotráfico en el sur de Florida, 24 acusados y un caso de sicariato frustrado

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
Seguridad nacional

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

El presidente de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano.
CHILE

Kast hace frente a ataques verbales de Maduro: "Me tienen sin cuidado, es un narcodictador"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
EEUU

Trump anuncia que se dirigirá a la nación el miércoles en un mensaje televisado ¿De qué hablará?

Te puede interesar

 En esta imagen del 25 de mayo de 2020, el petrolero iraní Fortune aparece anclado en el muelle de la refinería El Palito cerca de Puerto Cabello, Venezuela. El desabastecimiento de combustible ha hecho que Venezuela recurra a Irán, que en mayo envió cinco petroleros de gasolina al país suramericano. 
CONTRABANDO

40 buques petroleros, sancionados y clandestinos, llegaron a costas de Venezuela en noviembre

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de una zona minera.
INVERSIONES

Empresa surcoreana construirá en EEUU planta de fundición de minerales críticos

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
TENSIONES

Trump designa al régimen de Maduro Organización Terrorista Extranjera

El Interamerican Institute for Democracy (IID) presentará el libro Guerra híbrida en las Américas (Crimen contra la democracia), del jurista y exmnistro boliviano Carlos Sánchez Berzaín video
ACTO

El Interamerican Institute for Democracy presenta el libro "Guerra híbrida en las Américas"

Familiares de personas arrestadas durante las protestas posteriores a las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio, sostienen velas durante una vigilia exigiendo su liberación, frente a la prisión de Tocuyito, en Tocuyito, estado de Carabobo, Venezuela, el 1 de noviembre de 2024.
REPRESIÓN

Condenan a prisión a adolescente acusado de "terrorismo" por su ropa en Venezuela