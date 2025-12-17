Conozca el monto millonario que ganará el campeón del Mundial 2026

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe en un podio durante el sorteo del torneo de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

PARÍS.- La selección campeona del Mundial de fútbol 2026 recibirá 50 millones de dólares como premio, parte de una dotación financiera récord para el torneo por parte de la FIFA , anunció la institución el miércoles.

En total, la FIFA ha anunciado una contribución récord de 727 millones de dólares.

De ellos, 655 millones se repartirán teniendo en cuenta la clasificación final en el torneo, un incremento del 50% con respecto a los 440 millones de dólares en Catar 2022.

Los otros 72 millones restantes se repartirán en razón de 1,5 millones para cada uno de los 48 participantes, con el objetivo de "cubrir gastos de preparativos".

El Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero en contar con 48 participantes, un 50% más que en 2022.

Tras la victoria de Argentina en la pasada edición, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se embolsó 42 millones de dólares, frente a los 30 millones que ganó Francia como finalista.

En esta ocasión, el equipo finalista se embolsará 33 millones de dólares; el 3º clasificado, 29 millones, y el cuarto, 27 millones de dólares.

La cifra va disminuyendo progresivamente, hasta un mínimo de 9 millones para los equipos que caigan eliminados en fase de grupos.

FIFA sanciona a Malasia

La FIFA ha sancionado a Malasia con tres derrotas sobre el césped y con una fuerte multa por haber alineado en partidos oficiales a jugadores culpables de haber cometido fraude con su nacionalidad, anunció el miércoles la Federación Malasia de Fútbol (FAM).

Así, las victorias logradas como local en amistosos contra Palestina y Singapur, y el empate contra Cabo Verde, pasan ahora a ser derrotas (3-0) para la FIFA, que ya había suspendido a siete jugadores nacidos en el extranjero y para los que se había presentado documentación falsa para tratar de demostrar un origen malasio que permitiese su elegibilidad con la selección.

La multa de 440.000 dólares que ya le había sido impuesta a la FAM, ha aumentado en otros 12.500 dólares, añadió la federación, que niega cualquier tipo de falta e indicó su intención de llevar el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

