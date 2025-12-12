Grupo de fanáticos pide "suspensión inmediata" de venta de entradas para el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

PARÍS.- El grupo de aficionados Football Supporters Europe (FSE) pidió el jueves a la FIFA que detenga la venta de entradas para el Mundial del próximo año debido a sus costos "desorbitados".

Según FSE, los ingresos para la competición en Estados Unidos , Canadá y México , que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos, costarán casi cinco veces más que los de la edición de 2022 en Catar .

MEDIDAS EEUU acelera preparativos para el Mundial 2026 con foco en seguridad y gestión de visas

"Football Supporters Europe está asombrado por los precios de entradas desorbitados impuestos por la FIFA a los aficionados más entregados para el Mundial de la FIFA del próximo año", afirmó en un comunicado.

Añadió que las entradas asignadas a las asociaciones nacionales —que suelen distribuirse a través de grupos oficiales de aficionados o programas de fidelización a sus seguidores más comprometidos— estaban alcanzando niveles "astronómicos".

Gianni Infantino y Donald Trump.jpg El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025. AFP

"Según la información de la que dispone actualmente FSE, si un aficionado siguiera a su selección desde el primer partido hasta la final... le costaría como mínimo 6.900 dólares", agregó.

"Pedimos a la FIFA que detenga de inmediato la venta de entradas, que entable una consulta con todas las partes afectadas y que revise los precios", apuntó.

Y que además analice "la distribución por categorías de las entradas hasta encontrar una solución que respete la tradición, la universalidad y la importancia cultural del Mundial", añadió.

FSE afirmó que los organizadores de la Copa del Mundo habían prometido costos mucho más bajos para el torneo, con entradas a precios desde 21 dólares, según un documento de candidatura publicado en 2018.

"¿Dónde están esas entradas ahora?", preguntó la organización. "El camino completo hasta la final, según el mismo dosier de candidatura, debía costar 2.242 dólares en la categoría más barata. Esa promesa ha desaparecido hace tiempo".

Marruecos apuesta por Hakimi

Marruecos incluyó a su capitán, el lesionado Achraf Hakimi, en una convocatoria de 26 jugadores anunciada el jueves para la Copa Africana de Naciones 2025.

El lateral de 27 años se torció el tobillo tras recibir una falta del atacante colombiano Luis Díaz en el partido entre el París Saint-Germain y el Bayern Múnich el mes pasado en la Liga de Campeones de Europa.

"Esperamos que él (Hakimi) esté disponible para nuestro primer partido contra Comoras", confió el seleccionador Walid Regragui tras el sorteo del Mundial de 2026 en Washington el pasado viernes.

FUENTE: AFP