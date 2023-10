Brasil termina con la hegemonía de Cuba en lanzamiento de disco en Santiago

É DOBRADINHA NO ATLETISMO!



No lançamento de disco, Izabela Rodrigues e Andressa Oliveira atingem 59.63m e 59.29m, respectivamente, e conquistam mais uma dobradinha do em Santiago 2023!



É só o começo do Atletismo!



: Alexandre Loureiro/COB



