Brazo estrella de los Marlins lanza su primera práctica de bateo tras cirugía

"Me he ido cansando de solo lanzar bullpens", comentó el derecho en declaraciones para The Associated Press. "Pienso que estar allá afuera hoy fue un gran paso para mí. Un inning, 20 pitcheos, práctica de bateo en vivo. Todo se siente bien", añadió.

Sandy Alcántara (1).jpg El lanzador dominicano Sandy Alcántara, de los Marlins de Miami, lanza durante una sesión de práctica de bateo, el domingo 19 de febrero de 2023, en Júpiter, Florida. AP Foto/Jeff Roberson

Asimismo, Alcántara señaló que su foco estaba en cómo se sentiría lanzando su recta y el resultado fue positivo.

Un grupo de los compañeros de equipo del quisqueyano se reunió en el dugout para ver su sesión y el mánager Skip Schumaker solo tuvo elogios para él, indicando que se veía "en forma de Día Inaugural".

"Fue realmente impresionante. Todo el trabajo duro que ha puesto en esto, al igual que el cuerpo de tráiners y los coaches de pitcheo", dijo Schumaker. "Fue un día muy importante".

Largo recorrido

Alcántara, de 29 años de edad, no ha lanzado en las mayores desde sentir incomodidad durante su apertura del pasado 3 de septiembre de 2023 en Washington. Después de una pasantía por la lista de lesionados, el diestro realizó una apertura de rehabilitación en las menores que finalizó antes de lo previsto tras volver a presentar molestias.

"Ha sido difícil para mí estar afuera, sentado, viendo. Para un tipo como yo, que siempre disfruta de competir, se hace duro. Al mismo tiempo se siente bien porque he estado viajando con el equipo y apoyándolo. Nos hemos divertido juntos".