Brote de COVID-19 en los Marlins pospone dos juegos

Dos juegos de las Grandes Ligas programados para el lunes fueron suspendidos después de que más de una decena de jugadores y miembros del personal de los Marlins dieran positivo al coronavirus en un brote que dejó varado al equipo en Filadelfia.

El primer juego en casa de los Marlins contra los Orioles fue suspendido, así como el duelo entre los Yanquis y los Filis. Los Yankees habrían estado en el mismo vestuario que los Marlins usaron el fin de semana pasado.

Nueve peloteros del roster de 30 de los Marlins, dos jugadores del grupo rotativo y dos miembros del personal dieron positivo al COVID-19, comentó a AP una persona familiarizada con la situación. La persona pidió hablar bajo condición de anonimato debido a que los resultados no se han dado a conocer públicamente.

Los Yankees se encuentran en Filadelfia y tienen a su propio personal allí, dijo la fuente. Los Marlins pospusieron su vuelo a Florida el domingo por la noche luego del final de su serie contra los Filis.

Los Orioles tenían planeado regresar a Baltimore desde Miami el lunes por la noche, lo que da un indicio de que su juego programado para el martes contra los Marlins no se llevará a cabo en el Marlins Park.

En tanto, el mánager de los Medias Blancas de Chicago, Rick Renteria, se mantendrá alejado del equipo luego de tener una “ligera tos y congestión nasal”, dijo el gerente general, Rick Hahn. Tenía previsto someterse a una prueba de coronavirus.

El brote en los Marlins fue el tema de conversación el lunes, y el mánager de los Nacionales se atragantó con sus palabras mientras hablaba sobre la situación. Martinez estuvo un tiempo fuera la temporada pasada por un problema de corazón y los Nacionales tienen programado jugar en Miami este fin de semana.

“Mi nivel de preocupación se fue de un ocho a un 12. Esto realmente nos afecta", dijo Martinez. “Tengo muchachos que también están muy preocupados".

Las Grandes Ligas anunciaron la suspensión de ambos juegos unas ocho horas antes de su comienzo y dijeron que se iban a realizar más pruebas de COVID-19. Eso incluyó a los jugadores de los Filis, quienes se sometieron a pruebas el lunes.

“Los miembros de la comitiva de los Marlins están en aislamiento y esperan los resultados de esas pruebas”, dijo la MLB en un comunicado.

don marringly marlins miami ap.jpg El manager de los Miami Marlins, Don Mattingly, se asoma desde el banquillo durante la octava entrada de un juego de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el sábado 25 de julio de 2020 en Filadelfia. AP/Chris Szagola

Apenas unos días después del arranque de una temporada reducida de 60 juegos, el brote de los Marlins volvió a plantear dudas en torno al plan del comisionado de las mayores Rob Manfred para jugar en medio de una pandemia.

“Ahora realmente vamos a ver si la MLB va a poner la salud de los jugadores primero”, tuiteó el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles David Price, quien decidió no jugar esta temporada. “¿Recuerdan cuando Manfred dijo que la salud de los peloteros era primordial? Parte de la razón por la que estoy en casa ahora mismo es porque la salud de los jugadores no se puso primero. Puedo ver que eso no ha cambiado”, añadió.

Los Marlins podrían viajar en autobús de Filadelfia a Baltimore para los juegos que tienen programados ahí el miércoles y jueves. El CEO de los Marlins, Derek Jeter, emitió un comunicado en el que señaló que la salud de los peloteros y el personal era el principal enfoque de su organización.

“Posponer el partido inaugural de hoy en casa fue la decisión correcta para garantizar que hagamos una pausa colectiva y tratemos de comprender la totalidad de esta situación”, dijo Jeter.

El pitcher dominicano de los Marlins José Ureña había sido descartado para el juego del domingo y el cátcher colombiano Jorge Alfaro fue colocado en lista de lesionados el viernes. No se proporcionaron las razones de los movimientos y no estaba claro cuándo los Marlins recibieron los resultados positivos más recientes.

Atlanta podría haber sido la fuente del brote de los Marlins. Disputaron juegos de exhibición ahí el martes y miércoles contra los Bravos, quienes desde entonces se han quedado sin sus dos cátchers principales, Tyler Flowers y Travis d'Arnaud, luego de que ambos desarrollaron síntomas de COVID-19.

“Creo que es realmente importante rastrear cómo ocurrió. Eso es lo único que necesitamos saber antes de llegar a un sinfín de conclusiones”, dijo el mánager de los Angelinos de Los Ángeles, Joe Maddon.