Cadillac F1 desmiente rumores sobre la llegada del exRed Bull Christian Horner

El director y CEO del equipo británico Red Bull Racing, Christian Horner, reacciona antes de la tercera sesión de práctica en la pista de carreras Red Bull Ring en Spielberg, Austria, el 28 de junio de 2025, antes del Gran Premio de Austria de Fórmula 1

El recién creado Cadillac Formula 1 Team , que debutará como la undécima escudería en la temporada 2026 de Fórmula 1 , negó de forma categórica los rumores que vinculaban al exdirector de Red Bull, Christian Horner , con un posible puesto en la nueva estructura.

Horner, despedido abruptamente tras el Gran Premio de Gran Bretaña, puso fin a una etapa de 20 años al frente de Red Bull, donde conquistó ocho títulos mundiales de pilotos (cuatro con Sebastian Vettel y cuatro con Max Verstappen) y seis campeonatos de constructores. Su salida, rodeada de misterio y sin razones oficiales, alimentó especulaciones sobre su futuro inmediato en la F1.

AUTOMOVILISMO Cadillac hace oficial el regreso del mexicano "Checo" Pérez a la Fórmula 1 en 2026

Sin embargo, el CEO de Cadillac F1 y TWG Motorsports, Dan Towriss, fue contundente al anunciar a su alineación de pilotos, Valtteri Bottas y Sergio Pérez, dejando claro que Horner no está en los planes del equipo:

“No ha habido conversaciones con Christian Horner. No hay planes para eso. Quiero cerrar oficialmente ese rumor”, aseguró Towriss.

El directivo reafirmó su confianza en el actual jefe de equipo, Graeme Lowdon, a quien respaldó públicamente: “Nuestro apoyo está 100% con Graeme Lowdon”.

Mientras tanto, el presente de Red Bull ha cambiado respecto a sus años de gloria. Aunque Max Verstappen sigue tercero en el campeonato de pilotos, el equipo ocupa la cuarta posición en constructores, lejos del dominio de McLaren, la gran potencia de la temporada

El debut de Cadillac en la Fórmula 1 promete ser uno de los grandes atractivos de 2026, especialmente con la incorporación de dos pilotos experimentados como Bottas y Pérez, y con el objetivo de consolidarse rápidamente en la parrilla.