viernes 30  de  octubre 2026
MOTORES

Cadillac F1 Team: el proyecto con el que "Checo" Pérez va a cerrar su carrera en el automovilismo

El mexicano Sergio “Checo” Pérez forma parte de la dupla de pilotos que está aportando su experiencia para elevar el nivel competitivo de Cadillac en la F1

El piloto mexicano de Cadillac, Sergio Pérez (izq), y el piloto español de Williams, Carlos Sainz, llegan al desfile de conductores previo al Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka.

El piloto mexicano de Cadillac, Sergio Pérez (izq), y el piloto español de Williams, Carlos Sainz, llegan al desfile de conductores previo al Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka.

AFP
Por Karla Roca

Sergio “Checo” Pérez regresó a la Formula 1 por todo lo alto con Cadillac Formula 1 Team después de un año fuera tras su inesperada salida de Red Bull. Y es que a pesar de que se trata de un proyecto naciente, para el mexicano es una oportunidad única de imprimir su experiencia y desarrollar un monoplaza tras 15 años dentro de la categoría más demandante del automovilismo.

Apuesta por Cadillac y alarga su sueño en la F1

Luego de las especulaciones sobre la continuidad o retiro del mexicano de la máxima categoría del automovilismo, previo al GP de México 2026, se dio a conocer a través de un comunicado que “Checo” Pérez se mantendrá como parte del proyecto de Cadillac F1 Team al menos hasta 2029, una decisión complicada para el volante, pues en más de una ocasión ha declarado que quiere enfocarse en su familia y explorar nuevos horizontes; no obstante, por ahora se ha decidido por la carrera que lo ha apasionado desde niño.

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En conferencia de prensa, antes de que se anunciara la extensión de su contrato, el mexicano dio sus razones para decidirse por un proyecto naciente como Cadillac en lugar de elegir una escudería ya consolidada: “En Cadillac se toma muchísimo en cuenta todo lo que digo, creo que también fuera de la pista es súper importante el liderar bien al equipo, el atraer a nuevos talentos, el empujar el desarrollo”, aseguró.

Desde su llegada al equipo norteamericano, Pérez ha demostrado un cambio en su enfoque, pues para él la prioridad como piloto no es destacarse en solitario, sino crear una base sólida que permita que, en un futuro no muy lejano, Cadillac se permita pelear codo a codo con equipos top de la parrilla.

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, de Cadillac, llega a una rueda de prensa previa al Gran Premio de México, el 27 de octubre de 2026.

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, de Cadillac, llega a una rueda de prensa previa al Gran Premio de México, el 27 de octubre de 2026.

Comprometido con el crecimiento de Cadillac

“Checo” Pérez entendió desde el principio que aportar toda su experiencia a un equipo tan nuevo como Cadillac requería más tiempo del que su contrato inicial por dos años le dictaba, sobre todo porque esta primera jornada ha sido de prueba y error para la escudería liderada por Marcin Budkowski, y es por eso que la decisión de quedarse hasta 2029 fue apenas obvia para el mexicano.

“Sabíamos que iba a ser un año complicado. Empezar un proyecto desde cero sin duda que iba a ser muy difícil, pero tengo confianza en que el próximo año, para mitad de la temporada, estemos ya bastante sólidos como equipo y ya peleando por resultados importantes”, declaró Pérez.

Cierra la puerta a cualquier otra posibilidad

En un reciente encuentro con la prensa, el piloto oriundo de Guadalajara, México, fue cuestionado sobre si después de su retiro de la Formula 1, y sobre todo por la manera en la que se ha involucrado en el desarrollo de Cadillac como equipo, estaría interesado en estrenarse en un cargo directivo, como Team Principal, posibilidad que Sergio desechó de inmediato.

Sus razones detrás de esta decisión fueron que para él su verdadera vocación es la de conducir monoplazas y que un cargo tan importante como Jefe de equipo tiene el mismo nivel de exigencia que pilotar un auto.

Finalmente, Pérez enfatizó que luego de despedirse de la categoría reina, su enfoque estará al cien por ciento con su familia y en dedicarle tiempo a las actividades que le apasionan, además de correr a más de 300 km/h.

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