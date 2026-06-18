jueves 18  de  junio 2026
FÚTBOL

Canadá consigue su primer triunfo en un Mundial con goleada sobre Catar

Con esta victoria, Canadá queda al frente de su grupo junto a Suiza, con cuatro puntos cada uno, y virtualmente clasificados a la segunda ronda

Jugadores de Canadá celebran luego de conseguir la primera victoria del país en una Copa del Mundo, el 18 de junio de 2026.

Jugadores de Canadá celebran luego de conseguir la primera victoria del país en una Copa del Mundo, el 18 de junio de 2026.

ALEX GRIMM / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

VANCOUVER.- Canadá quedó en el umbral de los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 al propinar una demoledora goleada por 6-0 a Catar, su primer triunfo en la historia del torneo, pero perdió al mediocampista Ismaël Koné por una escalofriante lesión.

Jonathan David hizo un triplete, con goles en los minutos 29, 45+3 y 90+2, para liderar la avasallante victoria del equipo entrenado por el estadounidense Jesse Marsch, en Vancouver, por la segunda fecha del Grupo B.

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Cyle Larin (16'), Nathan-Dylan Saliba (64') y Mohamed Naceur Almanai (75'), en propia puerta, firmaron los otros tantos.

Los coanfitriones quedan al frente de la serie junto a Suiza, con cuatro puntos cada uno, y virtualmente clasificados a la segunda ronda.

Con Bosnia-Herzegovina y Catar con apenas un punto cada uno, solo un desastre evitaría el pase de Canadá.

Ya ganó el enfrentamiento directo con Catar, primer criterio de desempate en las llaves.

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Y al haber empatado 1-1 en su debut con los bosnios, un eventual desempate a puntos sería resuelto por la diferencia de goles, ampliamente a su favor (+6 por -3).

Catar acabó con nueve hombres, por las expulsiones de Homam Al-Amin (32') y Assim Madibo (53'), en este último caso por la falta en la que Koné sufrió una grave fractura en la pierna izquierda por la que fue trasladado a un hospital.

"Todos pudimos oír el chasquido del hueso", lamentó Marsch. "Quedamos conmocionados por la naturaleza de la lesión y porque Ismaël es una pieza fundamental en nuestro equipo. Será una baja importante".

¿Messi? ¡Jonathan David!

La dupla de delanteros de Canadá, David y Larin, destrozó a Catar.

Larin, quien había anotado en el estreno, abrió el marcador al aprovechar un rebote del portero tras un disparo de David.

Poco después, David inició su particular festival, en el que se convirtió en el segundo futbolista con un triplete en Norteamérica 2026, después del crack Lionel Messi.

El 10 de Argentina lo hizo en el triunfo 3-0 de los campeones del mundo ante Argelia en el Grupo J, una actuación con la que igualó el récord del alemán Miroslav Klose, con 16 tantos, como artillero histórico de los mundiales.

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La primera expulsión catarí inclinó aún más la balanza.

Al borde del descanso, David volvió a marcar tras un cabezazo de Larin que había sido detenido por el arquero Mahmud Abunada.

Y aún tenía cosas que decir.

Lágrimas

La lesión de Koné puso el punto triste al inédito triunfo mundialista de Canadá.

Abandonó el campo en camilla, en medio de escaramuzas y reclamos.

Una pequeña reunión de grupo, con todos los jugadores canadienses abrazados en círculo, en la que se vio a David romper en llanto, se produjo antes de reanudar el juego tras el incidente.

Marsch relató que Madibo fue a pedir disculpas al jugador del Sassuolo italiano en el vestuario.

"No creo que tuviese la intención de hacer una entrada tan espantosa y provocar una situación tan espantosa. No le culpo", declaró.

Nathan-Dylan Saliba, quien sustituyó a Koné, celebró mostrando una camiseta de su compañero tras anotar con un tiro libre.

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Ya Catar jugaba con nueve.

Otro de los jugadores que entraron desde el banquillo, Jacob Shaffelburg, contribuyó en el triunfo local, al hacer el remate que Almanai desvió a su propia portería.

David completó la goleada, la más holgada lograda por una selección de la Concacaf en un Mundial.

FUENTE: AFP

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