Canelo afirma que le gusta todo de Miami y la venta de boletos se dispara

Años atrás, la presencia de la Chivas de Guadalajara contra el Barcelona llenó el coloso de Miami y más de 35.000 fanáticos esa noche eran seguidores del Rebaño Sagrado, por eso se espera que la presentación del boxeador originario de Jalisco también se convierta en un poderoso imán especialmente para los aficionados de esa región.

“Nomás nos dejaron meter 15.000 personas por esto de la pandemia, pero con eso estamos bien”, sentenció Canelo. “La vez pasada en San San Antonio fueron como 12.000 y el estadio se escuchaba como si estuviera lleno. Esperemos que pronto llegue la normalidad y se pueda llenar el estadio, pero con 15.000 me siento muy bien, y si fueran 1.000 sería igual, el apoyo de la gente es increíble y me siento muy agradecido”.

Al referirse a San Antonio, Canelo hablaba del 19 de diciembre pasado en el Alamodome cuando superó por decisión unánime al inglés Callum Smith y le arrebató las coronas de las 168 libras de la AMB y del CMB.

Canelo agregó que se ha preparado para enfrentar cualquier circunstancia y no es determinante lo que pueda ocurrir fuera del ring.

“No hay diferencia cuando subo al ring si hay público o no. Yo como peleador me enfoco en ganar y no escucho a los demás, solo a mi esquina”, explicó Canelo. “Sí se siente la vibra de la gente cuando está gritando y eso te motiva mucho más, pero uno tiene que meterse en la cabeza que al final es el único que está arriba en el cuadrilátero. Siempre me preparo al 100 por ciento”.

Cuando le preguntaron a Canelo que es lo que más le gusta de Miami no dejó de sorprender con su respuesta llena de entusiasmo y calor.

“Todo me gusta de Miami y estoy muy contento de estar aquí”, expresó. “Es un honor pelear en el Hard Rock Stadium y abrir una nueva plaza”.

Ahora Canelo se muestra muy entusiasmado de enfrentar a Yildirim porque se trata de una pelea mandatoria y una victoria lo dejará listo para un choque unificatorio con el británico Billy Joe Saunders, el próximo 5 de mayo en un lugar por definir.

“Antes de hablar de otros proyectos primero tengo que pasar este reto [contra Yildirim]”, precisó Canelo. “Es cierto que ya tenemos pláticas avanzadas”.

canelooo2.jpg En el centro de la cancha del Hard Rock Stadium se cuadran Saúl “Canelo” Alvarez y Avni Yildirim, en Miami, la tarde del lunes 22 de febrero del 2021. Luis F. Sánchez

Cartelera en el Hard Rock Stadium el 27 de febrero del 2021

Julio César Martínez (17-1, 13 KOs) vs. McWilliams Arroyo (20-4, 15 KOs) por el título mosca del Consejo Mundial de Boxeo.

Zhilei Zhang (22, 17KOs) vs. Jerry Forrest (26-4, 20 KOs).

Marc Castro (1, 1 KO) vs. Raúl Corona (4-2-3; 1KO).

Diego Pacheco (10, 8 KOs ) vs. Rodolfo Gómez Jr. (14-4-1, 10 KOs).

Alex Espino (6, 4 KOs) vs. Ashton Sykes (5-3, 1 KO).

Keyshawn Davis (0) vs. Lester Brown (4-2-3, 1 KO).

Aaron Aponte (1, 1 KO) vs. Harry Gigliotti (6-1, 3 KOs).