Joshua Kimmich del Bayern Múnich reacciona tras la derrota del equipo ante el Bayer Lekverkusen en la Bundesliga el domingo 19 de marzo del 2023.

El capitán del Bayern Múnich calificó de inaceptable la presión ejercida sobre Jamal Musiala, quien atraviesa una recuperación por un trastorno neurológico.

Joshua Kimmich, uno de los capitanes del Bayern Múnich, salió en defensa de su compañero Jamal Musiala y criticó duramente a la directiva del club alemán por sus declaraciones sobre el estado de salud y el futuro deportivo del joven futbolista.

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Tras la derrota del Bayern por 2-1 ante el Lille en la Liga de Campeones, Kimmich expresó su malestar por la manera en que los dirigentes han abordado la situación de Musiala, quien sufre un trastorno neurológico que afecta su recuperación.

«Por supuesto, el club siempre está por delante, es más grande que los jugadores, pero no es más grande que el ser humano. Es absolutamente inaceptable e indigno del Bayern», declaró el mediocampista, citado por la agencia alemana SID.

Kimmich cuestiona la presión sobre Musiala

Las críticas del capitán del Bayern llegan después de que varias figuras de la directiva pusieran en duda la capacidad de Musiala para recuperar su mejor nivel futbolístico.

En las últimas dos semanas, el presidente de honor del club, Uli Hoeneß, y el presidente del consejo de dirección, Jan-Christian Dreesen, expresaron dudas sobre el futuro rendimiento del jugador.

Por su parte, Karl-Heinz Rummenigge, expresidente del consejo de dirección y actual miembro del consejo de supervisión, cuestionó la continuidad de las condiciones económicas del contrato de Musiala.

El dirigente señaló que, si el futbolista no recupera su nivel anterior, su salario anual, estimado en 25 millones de euros, podría dejar de estar justificado.

«Este tipo de asunto jamás debe resolverse en perjuicio de un jugador»

Kimmich rechazó que la situación contractual de Musiala se convierta en un motivo de presión durante su recuperación.

«Este tipo de asunto jamás debe resolverse en perjuicio de un jugador», afirmó el internacional alemán.

El mediocampista también recordó que el Bayern suele presentarse como una familia y destacar la importancia de mantenerse unidos, especialmente en momentos complicados.

«Es comprensible que el club esté preocupado, pero lo que no entiendo es la manera de actuar. Para mí es totalmente incomprensible», añadió.

El Bayern Múnich, bajo presión tras la derrota en Champions

Las declaraciones de Kimmich se produjeron después de la derrota del Bayern Múnich frente al Lille, un resultado que aumentó la presión sobre el equipo alemán.

En medio de las dudas sobre el rendimiento deportivo y la recuperación de Musiala, el conflicto entre los jugadores y la directiva amenaza con convertirse en un nuevo foco de tensión dentro del club.

La postura de Kimmich refleja la preocupación de una parte del vestuario por la manera en que se está tratando a uno de los futbolistas más importantes del Bayern.

El caso de Musiala pone sobre la mesa un debate sobre la responsabilidad de los clubes en la recuperación de sus jugadores y la necesidad de separar las cuestiones deportivas y económicas de la salud de los futbolistas.