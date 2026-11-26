La pantalla muestra el sistema de Golpe Automatizado de Bola (ABS) durante un desafío de los Dodgers de Los Ángeles en la primera entrada del partido de la MLB contra los Guardianes de Cleveland en Camelback Ranch el 11 de marzo de 2025 en Glendale, Arizona.

La disputa por la implementación de un tope salarial amenaza con paralizar las Grandes Ligas a partir del 1 de diciembre, cuando expire el actual convenio colectivo.

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) dieron un paso decisivo en su enfrentamiento con el sindicato de jugadores al presentar una demanda federal contra la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA), en un intento por anticiparse a un posible cierre patronal que podría comenzar la próxima semana.

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La demanda, presentada el miércoles ante un tribunal federal de Manhattan, busca impedir que el sindicato se desafilie y recurra a una acción antimonopolio para desafiar el paro laboral. La MLB y las entidades propietarias de sus 30 equipos también incluyeron en la querella a los ocho integrantes del subcomité ejecutivo de la asociación, entre ellos el lanzador Tarik Skubal, quien acaba de acordar un contrato récord de 450 millones de dólares con los Mets de Nueva York.

En el documento de 38 páginas, la MLB argumentó que pretende mantener las negociaciones sobre el próximo convenio colectivo en la mesa de diálogo y evitar que el sindicato utilice la amenaza de demandas antimonopolio para desviar el proceso hacia los tribunales.

La principal diferencia entre ambas partes es la propuesta de los propietarios de establecer un tope salarial, una medida que no se implementa en las Grandes Ligas desde que los jugadores rechazaron una iniciativa similar en 1994. Aquella disputa provocó una huelga de siete meses y medio que terminó con la cancelación de la Serie Mundial por primera vez en 90 años.

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, aseguró la semana pasada que no imagina a los propietarios aprobando un nuevo convenio sin un tope salarial. Por su parte, los jugadores han reiterado que nunca aceptarán esa condición.

El actual convenio colectivo vence a las 11:59 p.m. del 1 de diciembre de 2026, y la liga anticipó que ejercerá su derecho a implementar un cierre patronal si no se alcanza un acuerdo.

Un conflicto con antecedentes históricos

La MLB también anunció su intención de presentar una denuncia por prácticas laborales desleales ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, al considerar que el sindicato se ha negado a negociar de buena fe.

Los propietarios sostienen que la implementación de un tope salarial permitiría mejorar el equilibrio competitivo, mantener la viabilidad de las franquicias de mercados pequeños y garantizar mejores ingresos para una mayor cantidad de jugadores, en lugar de beneficiar únicamente a las principales estrellas.

La liga considera que la dirigencia sindical podría intentar utilizar una estrategia legal similar a la empleada por otras asociaciones deportivas profesionales en el pasado.

En 1996, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los trabajadores sindicalizados no pueden recurrir a demandas antimonopolio en determinadas disputas laborales y deben utilizar los mecanismos previstos en la legislación laboral. Sin embargo, los sindicatos han recurrido anteriormente a la renuncia de representación o a la descertificación para intentar superar esa protección.

La MLB argumenta que los dirigentes de la asociación no tienen una intención real de abandonar su papel como representantes de los jugadores, sino que buscarían utilizar una eventual amenaza de demandas para presionar a los propietarios durante las negociaciones.

La liga solicitó al tribunal que declare que un cierre patronal no viola las leyes antimonopolio ni constituye una restricción irrazonable del comercio. También pidió que se determine que los tribunales federales carecen de jurisdicción para impedir un cierre y que los jugadores sean reconocidos como una clase legal, lo que podría bloquear demandas individuales.

El sindicato rechaza la demanda

La MLBPA calificó la acción judicial como «completamente frívola» y manifestó su decepción por la decisión de la liga de acudir a los tribunales en medio de las negociaciones.

«Responderemos apropiadamente, pero la decisión de la MLB de correr a los tribunales en lugar de negociar de buena fe es increíblemente decepcionante», expresó la asociación en un comunicado.

El sindicato cuenta con el asesoramiento del abogado Jeffrey Kessler, quien trabajó anteriormente con Bruce Meyer, actual dirigente de la MLBPA. Ambos han participado en conflictos laborales de otras ligas profesionales, incluidos procesos de descertificación en la NFL, la NBA y la NHL.

La MLB, por su parte, considera que la demanda es una medida defensiva para mantener a las partes en la mesa de negociación y garantizar una temporada completa en 2027.

«A pesar de los numerosos esfuerzos de la MLB para encontrar puntos en común, el sindicato se ha negado categóricamente a negociar la estructura de tope y piso salarial», señaló la demanda.

Con ambas partes firmes en sus posiciones, las Grandes Ligas se encaminan a su décima interrupción laboral desde 1972. Un nuevo cierre patronal podría poner en riesgo el inicio de la temporada 2027 y prolongar una disputa que amenaza con convertirse en uno de los conflictos más importantes de la historia reciente del béisbol.