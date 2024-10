Carlos Alcaraz despide con emotivo mensaje a su ídolo Rafael Nadal

"Muchas gracias por ser ejemplo en todos los niveles, ¡tu legado es irrepetible! ¡Te he disfrutado muchísimo y te echaré mucho de menos cuando lo dejes después de la Davis, Rafa!", añadió Alcaraz, poco después de perder en cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái contra el checo Tomas Machac (N.33).

Alcaraz también habló del anuncio de Nadal desde la ciudad china: "Cuando lo he visto, ha sido duro aceptarlo. Me he quedado un poco en shock", admitió el murciano, que se enteró de la noticia poco antes de saltar a la cancha.

Trago muy amargo

Asimismo, la joven sensación señaló que es particularmente duro ver partir a Nadal con el amor tan grande que siente por la disciplina de la que fue rey en muchas ocasiones.

"Verle dejar el tenis, con lo que él lo ama, es doloroso, me duele", añadió el tenista de 21 años, considerado como su sucesor.

Los dos jugadores, que participaron en el torneo olímpico de dobles, podrían repetir el mes próximo en la Copa Davis en Málaga, del 19 al 24 de noviembre.

"Trataré de aprovechar al máximo el tiempo que pase con él para poder disfrutar de sus últimos momentos en una pista como tenista", concluyó Alcaraz.

FUENTE: Con información de AFP