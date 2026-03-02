lunes 2  de  marzo 2026
Fútbol

Manchester United se ilusiona con Michael Carrick: tercer puesto y racha histórica

Manchester United venció 2-1 a Crystal Palace y es tercero en la Premier League. Michael Carrick suma 19 de 21 puntos posibles y logra algo que ningún técnico reciente había conseguido en Old Trafford

El entrenador principal interino inglés del Manchester United, Michael Carrick, aplaude a los fanáticos después del partido de fútbol de la Premier League inglesa entre Everton y Manchester United en el estadio Hill Dickinson en Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 23 de febrero de 2026.&nbsp;

Paul ELLIS / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Manchester United vive su mejor momento en años. La victoria 2-1 ante el Crystal Palace no solo consolidó al equipo en el tercer lugar de la Premier League, sino que reforzó la candidatura de Michael Carrick como entrenador permanente.

Desde que asumió como interino, Carrick ha transformado al equipo: 19 puntos de 21 posibles y siete partidos invicto, números que ningún técnico anterior logró sostener en los últimos años en Old Trafford.

Carrick logra lo que nadie pudo en la era post-Ferguson

Tras años de inestabilidad en el banquillo, el United vuelve a mostrar identidad, conexión con la afición y resultados consistentes.

Lo que representa Carrick para el club:

Mejor racha invicta reciente bajo un técnico interino

Eficacia inmediata en la lucha por puestos de Champions League

Reconexión total entre equipo y grada

Estabilidad táctica sin revoluciones drásticas

La conexión con los aficionados, visible en los cánticos en Old Trafford, es la más fuerte desde la era de Sir Alex Ferguson. Carrick, visiblemente emocionado, destacó la “enorme conexión” con la grada y evitó atribuirse todo el mérito, señalando la actitud y personalidad de sus jugadores.

El partido: carácter, reacción y pegada

El encuentro no fue sencillo. Maxence Lacroix adelantó al Palace tras superar a Leny Yoro en un córner ejecutado por Brennan Johnson.

Pero el partido cambió tras la expulsión de Lacroix por derribar a Matheus Cunha dentro del área. Bruno Fernandes convirtió el penalti y luego asistió con un centro preciso que Benjamin Sesko cabeceó para el 2-1 definitivo.

Sesko silencia críticas y justifica su fichaje

El delantero esloveno atraviesa un momento espectacular:

  • 7 goles en sus últimos 8 partidos
  • Gol decisivo ante Palace
  • Fichaje de £74 millones que empieza a justificar su precio

Carrick elogió su humildad, ética de trabajo y adaptación progresiva al club. El atacante, por su parte, celebró con un mensaje que encendió aún más a la afición: “Somos el Man United y nunca vamos a parar”.

Ajustes tácticos claves

Carrick explicó que en el descanso realizó “pequeños ajustes” en la formación y pidió mayor agresividad en ataque. Más que una revolución táctica, el cambio fue mental: reacción ante la adversidad y confianza para competir en la parte alta.

Ese matiz es precisamente lo que diferencia su gestión de la de técnicos anteriores: simplicidad, claridad y respuesta emocional del grupo.

Contexto en la Premier League

Mientras el United se consolida tercero, el panorama en la parte baja arde:

Tottenham Hotspur cayó 2-1 ante Fulham y sigue sin ganar en 2026.

Nottingham Forest perdió 2-1 frente a Brighton & Hove Albion y se mantiene cerca del descenso.

El contraste es claro: mientras otros gigantes tambalean, el United vuelve a mirar hacia arriba.

¿Debe Carrick quedarse?

La gran pregunta ahora no es si Carrick puede sostener el proyecto, sino si el club puede permitirse no darle continuidad.

Ha conseguido en semanas lo que otros entrenadores no lograron en años:

  • Regularidad
  • Identidad
  • Resultados inmediatos
  • Unión total con la afición

Old Trafford vuelve a creer. Y eso, en el Manchester United, lo cambia todo.

