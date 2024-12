Carlos Sainz quiere despedirse por lo alto de Ferrari

El piloto madrileño, que llegó a Maranello en 2021 disputó las cuatro últimas temporadas vestido de rojo, aunque no pudo cumplir su principal objetivo de ser campeón con la Scuderia.

Su obligada salida de Ferrari se da por la sorpresiva llegada de Lewis Hamilton, quien no quería retirarse sin antes correr vestido de rojo.

“Fueron los peores días y semanas de mi vida”, destacó Sainz días atrás al medio español Marca, sobre al enterarse que no seguiría en Ferrari.

Sin embargo, como gran profesional, el piloto español cumplió todo el campeonato con su contrato e intentó luchar, así como promete hacerlo en la última carrera, el Gran Premio de Abu Dabi.

"Va a ser muy intenso y muy emotivo. No solo por ser el último con Ferrari, sino por todo lo que está en juego en el Mundial de Constructores", destacó Sainz. "Ha sido un año complicado, pero creo que debo estar bastante orgulloso de como he gestionado cada situación y como he conseguido empujarme en cada situación".

Aunque Sainz no pudo ser campeón con Ferrari, si puede ayudar a ser conquistadores a su equipo en el mundial de constructores.

“Me gustaría contribuir al campeonato de constructores con una victoria, sería lo ideal. Necesitamos los dos coches en el podio para conseguirlo, agregó. "Significaría todo para mí, la mejor forma de despedirme de mi hogar los últimos cuatro años y del equipo al que le he dedicado todo".

Ferrari no gana el campeonato de constructores desde el 2008.