domingo 7  de  septiembre 2025
Baloncesto

Carmelo Anthony y Dwight Howard entran al Salón de la Fama del Baloncesto

Carmelo Anthony, décimo mayor anotador de la historia de la NBA, y Dwight Howard sobresalieron entre las nueve figuras del baloncesto inmortalizadas el sábado en el Salón de la Fama

Jason Kidd, Chris Paul, Dwyane Wade, LeBron James, Mike Krzyzewski y Jerry Colangelo conversan durante la Ceremonia de Inauguración del Salón de la Fama del Baloncesto 2025 en el Symphony Hall el 6 de septiembre de 2025 en Springfield, Massachusetts. .&nbsp;

Jason Kidd, Chris Paul, Dwyane Wade, LeBron James, Mike Krzyzewski y Jerry Colangelo conversan durante la Ceremonia de Inauguración del Salón de la Fama del Baloncesto 2025 en el Symphony Hall el 6 de septiembre de 2025 en Springfield, Massachusetts. . 

Adam Glanzman/Getty Images/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Carmelo Anthony, décimo mayor anotador de la historia de la NBA, y Dwight Howard sobresalieron entre las nueve figuras del baloncesto inmortalizadas el sábado en el Salón de la Fama, durante la ceremonia anual en Springfield (Massachusetts).

Anthony, retirado en 2023 tras 19 temporadas, fue diez veces elegido para el Juego de las Estrellas, mientras que Howard lideró a los Orlando Magic que alcanzaron las Finales en 2009 y fue campeón con los Angeles Lakers en 2020.

Lee además
La ceremonia de La Musa Awards comenzará con una alfombra negra a las 6:00 p.m. para recibir a los homenajeados, invitados especiales y medios
RECONOCIMIENTOS

La Musa Awards anuncia galardonados e ingresados 2025
La exatleta cubana Yaima Ortiz. 
ACTIVISMO

Medallista olímpica tiende puentes entre el deporte y la cultura en Miami

El alero y el pívot ingresaron por méritos individuales y también como parte del equipo olímpico estadounidense que en los Juegos de Pekín 2008 recuperó el oro olímpico perdido en Atenas 2004, cuando el 'Team USA' cayó en semifinales ante la Argentina de Emanuel Ginóbili.

"Suena genial decir que ingresarás al Salón de la Fama dos veces. Es algo impresionante", dijo Anthony, exestrella de los Denver Nuggets y los New York Knicks.

"Ese equipo de 2008 realmente marcó el tono de cómo se debe actuar como atletas profesionales", recordó.

Además de Anthony, el bautizado como "Equipo Redentor" estuvo liderado por el fallecido Kobe Bryant y por LeBron James, quien estuvo presente en la ceremonia de este sábado.

Jason Kidd, el jugador más veterano de aquel combinado olímpico, recordó el lujo que supuso ver a Bryant y James enfrentarse entre sí en sesiones de práctica.

"Todas las mañanas competían. Tenían mucha energía, ellos marcaban el ritmo", recordó el actual entrenador de los Dallas Mavericks.

Otro ícono del baloncesto que ingresó en la institución fue la exjugadora Sue Bird, ganadora de cinco medallas de oro olímpicas en Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

Considerada una de las mejores jugadoras de la historia, Bird se retiró en 2022 tras 21 campañas en las Seattle Storm, con las que ganó cuatro títulos de la WNBA.

También fueron homenajeados las exjugadoras Maya Moore y Sylvia Fowles, el actual entrenador de los Chicago Bulls, Billy Donovan, y el ejecutivo de Miami Heat Micky Arison.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Max Verstappen gana el GP de Italia 2025 y revive en su complicada lucha por el título

El tiempo pone todo en su lugar

El caso de Jakob Marsee: el mejor prospecto de los Marlins sin opción al Novato del Año

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
DICTADURA

Testimonios de generales confirman definición de EEUU: Venezuela,  un narcoestado 

Xin Zhilei posa con el premio a la mejor actriz que otorga el Festival de Cine de Venecia. 
FESTIVAL DE CINE

La china Xin Zhilei gana el premio a la mejor actriz en Venecia

La cantante venezolana Manu Manzo y el empresario Moksha Fitzgibbon.
FAMOSOS

Manu Manzo se casa con Moksha Fitzgibbons en una boda de ensueño

El portavoz del régimen de Venezuela, Jorge Rodríguez.  
REDES

Afirman que Jorge Rodríguez "nunca estuvo en China", no hubo "cálida bienvenida" de Jinping

El expresidente polaco Lech Walesa con su guayabera confeccionada por la empresa De la Campa Federal.  video
LAZO SIMBÓLICO

Cubanoamericano veterano confecciona guayabera de Lech Walesa para su gira norteamericana

Te puede interesar

Vista frontal de la Ermita de la Caridad en Miami, Florida. 
FE

Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad anuncia celebración en honor a Nuestra Señora de la Caridad

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Informe Centro Nacional Huracanes, septiembre 7, 2025.
CARIBE

Preocupante calma en el Trópico

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
DICTADURA

Testimonios de generales confirman definición de EEUU: Venezuela,  un narcoestado 

Víctor Hugo Arteaga, periodista mexicano.
MÉXICO

Poder económico compra voluntades y los narcos tienen infiltrados donde quiera

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo. video
MÚSICA

"¡Hey Brasil!: Así fue la actuación de Karol G en medio tiempo de la NFL en Sao Paulo