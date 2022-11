Catar: Esta es la jornada de este miércoles 30 de noviembre

Túnez no ha ganado tres veces en una Copa del Mundo en toda su historia, pero el miércoles debe superar a la actual campeona para tener alguna posibilidad de avanzar a los octavos de final en Catar. Y su seleccionador, Jalel Kadri, está notando la presión.

“Yo no estoy en el lugar de Jalel", afirmó el técnico francés Didier Deschamps. “Pero ellos irán a por todas".

Antes del torneo, Kadri dijo que era su “misión personal” superar la fase de grupos y dejó caer que, de lo contrario, renunciaría.

"Les Bleus" tratan de emular al equipo de 1998, que estaba capitaneado por Deschamps. Pero ya están clasificados y solo necesitan un empate para asegurarse la primera posición del Grupo D.

Francia (2).jpg Kylian Mbappé celebra tras anotar un gol para Francia en el partido contra Australia en la Copa Mundial, en Al Wakrah, Catar, el martes 22 de noviembre de 2022. AP Foto/Christophe Ena

A esa misma hora, los otros dos participantes del Grupo D, Australia y Dinamarca, también se verán las caras.

Por segunda vez en su historia, luego de conseguirlo en Alemania 2006, los australianos buscarán colarse a unos octavos de final de la Copa del Mundo.

“Ha habido una reacción increíble a nuestro resultado. Y así debe ser", señaló el goleador australiano Mitchell Duke, quien anotó de cabeza en la victoria por 1-0 sobre Túnez. “Pero no hemos conseguido nada aún".

“Fue increíble obtener ese resultado y esa tercera victoria en un Mundial para Australia. Pero no estamos contentos ni satisfechos con eso", agregó Duke. “Queremos más y creemos que podemos superar la fase de grupos y lograr un resultado contra Dinamarca, que es nuestro principal objetivo ahora".

Australia avanzaría con una victoria o un empate, a menos que Túnez gane a Francia. Dinamarca necesita ganar y esperar que los turcos no lo hagan ante el cuadro galés.

"Está muy claro y es muy fácil, no tenemos que hacer ningún cálculo ni pensar (en) otras opciones", afirmó el seleccionador danés, Kasper Hjulmand. “Es sencillo: intentaremos ganar el partido, eso es todo”.

dinamarcatunez.jpg Aissa Laidouni, de Túnez, reacciona ante su afición en el estreno de su equipo en el Grupo D del Mundial de Catar frente a Dinamarca, en el estadio Ciudad de la Educación, en Al Rayyan, Catar, el 22 de noviembre de 2022. AP /Hassan Ammar

Mientras tanto, a las 2:00 p.m. se llevarán a cabo los últimos dos desafíos correspondientes al Grupo C. Uno de ellos verá frente a frente a Polonia y Argentina, en lo que se espera sea el mejor partido de la jornada.

Lionel Messi y Robert Lewandowski estelarizarán el primer gran choque de estrellas del fútbol mundial en Catar.

Será la primera vez que ambos artilleros se enfrenten a nivel selecciones en un duelo que viene precedido por la polémica que protagonizaron cuando Messi le arrebató el premio Balón de Oro en 2021, por la obtención de la Copa América, a pesar de que el polaco ese año había ganado la Liga de Campeones y la liga local con el Bayern Múnich.

Messi, de 35 años, suma 778 goles en 998 partidos, mientras que Lewandowski tiene 604 gritos en 831 duelos.

Sobre este particular duelo, el técnico polaco Czeslaw Michniewicz destacó que “todo el mundo espera ver ese cara a cara desde el sorteo. (Pero) creo que es un duelo de Argentina-Polonia, no de Messi y Lewandowski. No voy a decir quién es mejor”.

“Esto no es tenis. Robert necesita a sus compañeros y lo mismo ocurre con Messi. Podemos contar con grandísimos jugadores, pero no pueden hacerlo todo. Necesitan al equipo”, acotó.

Polonia encabeza el Grupo C con cuatro puntos, producto del empate 0-0 con México y de la victoria 2-0 ante Arabia Saudí. La albiceleste le sigue con tres unidades, fruto de la victoria 2-0 sobre el "Tri" tras el debut fallido ante los saudíes.

Argentina tiene que ganar en el estadio 974 para quedar entre los 16 mejores del certamen. Un empate la deja atada a lo que suceda a la misma hora en el otro cruce de la zona. Le conviene una igualdad o que México no gane por tres goles.

Argentina (1).jpg El astro argentino, Lionel Messi, celebra con su compañero Ángel Di María luego de anotar el único gol de su selección en el partido inaugural del combinado sudamericano en la Copa Mundial de Catar. AFP

Y justamente ese será el choque que completará la faena de este miércoles. Arabia Saudí colisionará con México en un desafío de máximas implicaciones.

Los aztecas están obligados a ganar y con una dosis significativa de goles, mientras que los saudíes intentarán clasificar por segunda vez en su historia a la fase de eliminación directa.

México apenas ha cosechado un punto en dos presentaciones en Catar, sin poder remecer el arco contrario. Hundido en el fondo del Grupo C y sin ser dueño de su destino, el "Tri" avista el fin de una racha de siete Copas Mundiales avanzando a la segunda ronda y firmar su peor actuación en un Mundial desde Argentina 1978.

“El tema de los goles preocupa porque necesitamos goles para ganar, pero nos ocupa más el ver cómo los conseguimos. Nos ha faltado crear ocasiones”, dijo el capitán mexicano Andrés Guardado. “Creemos en nuestras posibilidades y nos vamos a aferrar a ellas".

México necesita más que ganar. Aun no están eliminados, pero su futuro no depende enteramente de ellos. El escenario más simple para seguir con vida en Catar obliga a los manitos a vencer a los árabes y esperar que Polonia haga lo propio con Argentina.

Los saudíes sí controlan su destino porque un triunfo los clasifica a la segunda ronda. En su sexta participación en Copas del Mundo tienen la oportunidad de clasificar a la siguiente fase por primera vez desde Estados Unidos 1994.