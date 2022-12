Catar: Este martes se sellan los últimos boletos a cuartos

El primer desafío de la faena pondrá frente a frente a Marruecos y España . Ese desafío tiene previsto arrancar a las 10:00 a.m. .

En la víspera de ese choque, el técnico de España, Luis Enrique, asignó una tarea singular a su equipo tras la derrota por penales contra Italia en las semifinales de la Eurocopa del año pasado.

“Hace más de un año, en alguna de las concentraciones, les dije a los jugadores: ’Señores, tienen deberes. Cada uno tiene que llegar con mil penaltis tirados en sus equipos”, recordó el seleccionador el lunes. “La mayoría habrá hecho los deberes”.

Y es que aunque España no desea que su duelo ante Marruecos alcance la instancia de los penales, al menos tiene la seguridad de que se preparó para afrontar esa circunstancia.

La "Roja" también sucumbió en una tanda desde los 12 pasos en los octavos de final del Mundial 2018, ante la anfitriona Rusia.

“Para mi no es una lotería, tienes que mostrar tu calidad en un momento de máxima tensión y aguantarla dice mucho de cada jugador”, dijo Luis Enrique. “Cada vez es menos suerte. Se puede entrenar, es manejable".

Marruecos ha sido una de las grandes revelaciones del torneo tras salir primera en un complicado grupo. Quedó por delante de Croacia, subcampeona del pasado Mundial, y Bélgica, semifinalista de 2018.

El seleccionado norafricano encajó apenas un gol en sus tre partidos de la fase de grupos y disfruta de mucho apoyo en Catar, por ser el último de los cuatro equipos árabes que sigue en carrera - y también el último de África - luego que Senegal fue eliminada ante Inglaterra el domingo.

“Todo el mundo quiere venir a Doha", dijo el técnico marroquí Walid Regragui, quien tomó las riendas de la selección en agosto. “Podríamos llenar dos estadios”.

españa futbol Miembros del equipo español en el mundial Catar 2022. AP / Pavel Golovkin

Por su parte, en el segundo compromiso de la jornada, que dará inicio a las 2:00 p.m., Portugal buscará hacer valer su favoritismo ante la siempre complicada Suiza.

Cristiano Ronaldo volvió a ser el foco de atención en la rueda de prensa de los lusitanos previo a un partido del Mundial, aunque los tópicos que su veterano técnico tuvo que abordar no fueron para nada agradables.

Los rumores de que el astro tiene atado su fichaje con un club de Arabia Saudí. El ruido que no para por el aparente ofuscamiento de Cristiano al ser sustituido la semana pasada. Y la encuesta de un diario portugués que reflejó que una amplia mayoría de la afición portuguesa no lo quiere ver en el once titular para enfrentar a los suizos.

Fernando Santos, quien lleva ocho años al mando de la selección, gambeteó dos de los asuntos.

“No tengo idea alguna", dijo Santos sobre la versión de un diario deportivo de España de que Cristiano firmará con el club saudí Al Nassr tras rescindir contrato con el Manchester United. “Esa es su decisión y es algo que únicamente le corresponde a él".

Sobre la consulta de opinión realizada por el diario portugués O Bola, Santos fue cortante: “No le presto atención a encuestas o ese tipo de noticias”.

Sin embargo, lo del lenguaje corporal de Cristiano, tras ser sustituido al promediar el segundo tiempo de la derrota 2-1 ante Corea del Sur el viernes, propició que Santos recordase a todos quién manda en Portugal.

“No me gustó en lo absoluto", dijo Santos sobre imágenes de algo que no pudo percatarse durante el partido. “Hemos resuelto este problema en el seno del equipo y listo”.

Portugal ganó sus dos primeros partidos de grupo para clasificar a octavos y luego cayó ante Corea del Sur con varios suplentes, pese a que Cristiano fue titular por tercer encuentro consecutivo.

Los portugueses no superan los octavos de final desde el Mundial 2006, cuando fue semifinalista. Fue la única vez que Ronaldo avanzó más allá de los cuartos de final.

En cuanto a Suiza, el hombre peligroso es Breel Embolo, quien marcó dos goles en la fase de grupos y lleva cuatro en sus últimos cinco partidos con su país.

Se trata de uno de los dos enfrentamientos entre europeos en octavos de final, y el ganador se medirá ante España o Marruecos en cuartos.

FUENTE: Con información de AP