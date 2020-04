En sus momentos más alocados Chávez Jr. llegó a bromear con que sabía cómo curar el coronavirus, con lo que disparó las alarmas sobre su recaída en las drogas.

Sin embargo, ahora que la emergencia sanitaria ha alcanzado a México, el “Junior” sigue con la entrega de despensas para la gente necesitada de Culiacán, un gesto que ha conmovido a su ciudad que esperaba esa ayuda de las autoridades gubernamentales.

Así es como entrena Julio Cesar Chavez Jr! Así es como entrena Julio Cesar Chavez Jr! Así es como entrena Julio Cesar Chavez Jr! ▶️ Síguenos en Unanimo Deportes#somosUNANIMO#UNANIMOdeportes#JulioCesarChavezJR Posted by Unanimo Deportes on Saturday, December 21, 2019

“Hace tres semanas que comenzó esto le dije a mi primo, Ramsés: deberíamos repartir comida a la gente, en Culiacán hay mucha que no tiene comida y cómo le podemos pedir a la gente que no salga si no hay despensas en su casa. Fue idea mía, se me mete algo y lo hice”, dijo el hijo de la leyenda.

ESCUCHA los mejores shows de UNANIMO Deportes Radio. DALE CLICK AQUÍ

El excampeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dijo que ya había entregado cerca de 300 despensas, su intención era entregar 200 más, ya que México ha entrado a la fase 3 de la pandemia de coronavirus.

“Lo hemos hecho de manera informal, es algo que se hace de corazón, no es con otra intención”, dijo ‘Julito’, quien sigue entrenando a la espera de la confirmación de una nueva pelea.

Chávez Jr. estaba tan involucrado en sus videos escandalosos que fue reprendido públicamente por su padre, quien le recriminaba su actitud.

Click aquí para acceder a más contenidos de UNANIMO Deportes