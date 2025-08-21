Shohei Ohtani recibe fuerte pelotazo en la pierna durante su primera apertura en Coors Field

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja como lanzador en un juego ante los Padres de San Diego, el 17 de junio de 2025.

La estrella de los Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, encendió las alarmas este miércoles tras recibir un lineazo de 93 mph en el muslo derecho durante su primera apertura como lanzador en el Coors Field frente a los Colorado Rockies.

El dos veces MVP de la MLB permitió cinco carreras limpias y nueve hits en cuatro entradas, pero lo más preocupante fue el impacto del batazo conectado por Orlando Arcia, que lo hizo cojear y mostrar signos de dolor.

El susto: un batazo directo al muslo derecho

En la cuarta entrada, con corredores en segunda y tercera, Arcia conectó un lineazo que impactó en Ohtani antes de desviarse hacia la línea de primera base. El japonés persiguió la bola y logró tomarla, aunque sin opción de out.

El mánager Dave Roberts explicó tras el partido que el golpe no alcanzó la rodilla, lo que evitó consecuencias mayores:

“Si hubiese sido en la rótula estaríamos hablando de otra historia. Fue un alivio ver que solo fue en el muslo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TalkinBaseball_/status/1958345794320232627?t=FIpg6FNrb2-I1decpcIYnA&s=19&partner=&hide_thread=false Shohei Ohtani took a come backer off the leg and had to limp it off but stayed in the game pic.twitter.com/TvouRzHyHk — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 21, 2025

Rendimiento en el montículo

Ohtani no tuvo su mejor salida:

4.0 innings lanzados

9 hits permitidos (máximo de su carrera)

5 carreras limpias

66 lanzamientos, 49 strikes

Esta actuación igualó la mayor cantidad de carreras permitidas desde julio de 2022.

Shohei Ohtani (24).jpg El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, consume un turno al bate en un encuentro, el 25 de marzo de 2025. AFP

Producción ofensiva

A pesar del golpe, Ohtani se mantuvo en el encuentro y en ofensiva conectó un doble y recibió una base por bolas, con lo que amplió su racha a 18 juegos consecutivos embasándose.

Actualmente batea para .284 con 44 cuadrangulares y 83 impulsadas, solo un jonrón por detrás de Kyle Schwarber, líder de la Liga Nacional.

Se espera que juegue el viernes

El propio Roberts indicó que el pelotazo no impedirá que Ohtani esté disponible frente a los San Diego Padres el viernes, aunque descansará en el último juego de la serie en Denver.