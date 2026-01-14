miércoles 14  de  enero 2026
FÚTBOL

Entrenador del Barcelona sobre despido de Xabi Alonso: "El club debe creer en ti y el equipo también"

El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, agregó que conoció al español en Leverkusen, que han mantenido contacto y que le desea lo mejor

El técnico del Barcelona, el alemán Hansi Flick, durante una conferencia de prensa previa a un juego de la Liga de Campeones, el 28 de enero de 2025.

El técnico del Barcelona, el alemán Hansi Flick, durante una conferencia de prensa previa a un juego de la Liga de Campeones, el 28 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- En alusión a la destitución de Xabi Alonso al frente del Real Madrid el lunes, el técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este miércoles que la dirección del club y el propio vestuario deben confiar en el entrenador para alcanzar el éxito.

"Es parte del fútbol y no podemos cambiarlo. El club debe creer en ti y el equipo también. Los que toman las decisiones deben hacerlo y el Madrid lo ha hecho así, pero no es cosa mía", afirmó Flick en rueda de prensa previa al choque de octavos de final de la Copa del Rey ante el Racing de Santander, líder de segunda división.

Lee además
Los jugadores del Barcelona celebran tras ganar la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Estadio Rey Abdullah en Yeddah el 11 de enero de 2026. 
Fútbol

Barcelona es campeón de la Supercopa de España tras un Clásico histórico ante el Real Madrid en Arabia Saudita
El atacante brasileño Raphinha, del Barcelona, celebra luego de ganar la Supercopa de España ante el Real Madrid, el 11 de enero de 2026.
FÚTBOL

Entrenador del Barcelona alaba la "increíble" mentalidad de Raphinha

"El trabajo de entrenador es muy complicado, tenemos muchas responsabilidades, pero al final es parte de nuestro trabajo y hay que vivir con ello", prosiguió el preparador alemán, que reveló que mantiene una buena relación con el técnico vasco, que sólo estuvo medio año a cargo del Real Madrid.

AFP__20251213__87ZU28H__v5__MidRes__TopshotFblEspLigaRealMadridPresser
El exentrenador espa&ntilde;ol del Real Madrid, Xabi Alonso, llega a una conferencia de prensa antes de un partido de la liga espa&ntilde;ola contra el Deportivo Alav&eacute;s, el 13 de diciembre de 2025.

El exentrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso, llega a una conferencia de prensa antes de un partido de la liga española contra el Deportivo Alavés, el 13 de diciembre de 2025.

"Nos conocimos en Leverkusen y hemos tenido contacto. Es fútbol y le deseo lo mejor, seguro que tendrá un gran proyecto pronto para él y su cuerpo técnico; es fútbol y hay que seguir, pero es un gran entrenador y tiene un gran futuro", aseveró.

Tras el despido de Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo blanco, Flick avisó que "nunca" se sabe lo que puede pasar en el futuro.

"Las cosas cambian, aquí también puede pasar, el fútbol depende de las victorias y en los grandes clubes aún más", especificó, aunque reconoce que la situación en Can Barça está mejor: "Somos una gran familia y valoro mucho lo que hemos construido".

Posible estreno de Cancelo

El técnico germano reveló que el uruguayo Ronald Araújo y el portugués Joao Cancelo, este último presentado el martes como nuevo jugador azulgrana, podrían disponer de minutos ante el Racing, que advirtió que será un duro adversario.

"Será un partido importante ante un rival que le ganó al Villarreal, que es tercero en nuestra Liga", señaló Flick. "Cuando eres jugador del Barça debes darlo todo sobre el césped", insistió.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Primeras palabras de Xabi Alonso sobre su salida del Real Madrid

Nuevo entrenador del Real Madrid asegura que "fracasaría"si quisiera ser como Mourinho

Barcelona oficializa el arribo del portugués Joao Cancelo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, vestido con uniforme militar
PERSECUCIÓN

Diosdado Cabello convierte el Comando Antidrogas de Venezuela en un centro de tortura y represión

El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Clientes en uno de los cientos de mercados Walmart en Estados Unidos.
ECONOMíA

Inflación estable en EEUU y Trump reitera necesidad de bajar tasas de interés

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.
EEUU

Fuerte caída del déficit fiscal en el cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles

Te puede interesar

Densa neblina dificulta la visibilidad de choferes.
CLIMA INESTABLE

Miami-Dade: Densa neblina abre camino a un nuevo frente frío

Por Daniel Castropé
El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Más de 90% de venezolanos agradece a Donald Trump; 88.3% rechaza el chavismo, según encuesta

Marihuana de uso medicinal en Florida
NUEVO INTENTO

Florida revive debate sobre la marihuana recreativa, ¿se podría cultivar en casa?

El director del Foro Penal, Alfredo Romero, dijo que  las dudas sobre los presos políticos excarcelados se originan por el incumplimiento y la forma de información del régimen venezolano
DDHH

Foro Penal al régimen venezolano: "La opacidad sobre excarcelaciones no contribuye a la convivencia nacional"

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.
EEUU

Fuerte caída del déficit fiscal en el cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles