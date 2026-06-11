jueves 11  de  junio 2026
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Chiefs extienden el contrato de su estrella Patrick Mahomes hasta 2033

Los primeros cuatro años están garantizados y Mahomes puede llegar a percibir hasta 522,25 millones de dólares gracias a incentivos y cláusulas de escalamiento

El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, durante una práctica previa al Super Bowl 59, el 5 de febrero de 2025.

El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, durante una práctica previa al Super Bowl 59, el 5 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Los Chiefs de Kansas City han reestructurado el contrato de su mariscal de campo, la superestrella Patrick Mahomes, para extender su vínculo hasta 2033, en un acuerdo valorado en 504,75 millones de dólares, según informaron ESPN y NFL Network.

"Él es nuestro QB1 y ustedes no pueden tenerlo", dijeron los Chiefs en una publicación en X al confirmar la extensión este miércoles.

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ESPN y NFL Network informaron que la ampliación añade 239,05 millones de dólares al contrato, cuyo valor total asciende a 504,75 millones entre 2026 y 2033.

Los primeros cuatro años están garantizados al momento de la firma y Mahomes puede llegar a percibir hasta 522,25 millones de dólares gracias a incentivos y cláusulas de escalamiento, según ESPN.

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El valor anual promedio de 64 millones de dólares a partir de 2027 supone un récord en la NFL.

Mahomes, dos veces Jugador Más Valioso (MVP), llevó a los Chiefs a cinco Super Bowls en seis temporadas y a tres títulos antes de que el equipo terminara con marca de 6-11 el año pasado. En 2020 había firmado una extensión de 10 años que ya lo vinculaba a Kansas City hasta 2031.

Ese acuerdo, valorado en 450 millones de dólares, ya lo había convertido en el jugador mejor pagado de la historia de los deportes de equipo en Estados Unidos.

En proceso de recuperación

Mahomes, de 30 años, sufrió un desgarro de ligamentos en la rodilla izquierda en diciembre y fue operado.

En enero dijo que su recuperación "va muy bien" y en marzo los Chiefs publicaron en redes sociales un video en el que se veía a Mahomes retroceder para lanzar pases durante un entrenamiento.

Ha participado en ejercicios de siete contra siete en la pretemporada y el mes pasado dijo que espera estar listo para el inicio de la temporada de la NFL en septiembre.

"En la última década, Patrick se ha convertido en una de las figuras deportivas más icónicas y queridas de todos los tiempos", dijo el propietario de los Chiefs, Clark Hunt, a ESPN.

"Ha ayudado a llevar a la franquicia a cinco apariciones en el Super Bowl y a tres campeonatos, ha sido fundamental para moldear la marca de los Chiefs y colocar a Kansas City en el escenario mundial, y además de todo eso ha sido un modelo ejemplar en la comunidad".

FUENTE: AFP

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