Christensen renueva con el Barcelona hasta 2028

El defensa danés del Barcelona, Andreas Christensen durante el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF

El FC Barcelona anunció la renovación del contrato del defensa danés Andreas Christensen hasta el 30 de junio de 2028, asegurando la continuidad de un jugador que llegó al club en 2022 procedente del Chelsea y que, pese a los problemas físicos sufridos en las últimas temporadas, seguirá formando parte del proyecto azulgrana.







En un comunicado, el vigente campeón de LaLiga confirmó el acuerdo alcanzado con el central de 30 años, cuyo anterior vínculo expiraba a finales de junio. De acuerdo con medios españoles, Christensen aceptó una importante reducción salarial para permanecer en el conjunto catalán.

Desde su llegada al Barcelona, el internacional danés ha disputado 98 partidos oficiales y ha contribuido a la conquista de tres títulos de LaLiga y una Copa del Rey. Aunque las lesiones han limitado su continuidad en el Camp Nou, el club ha apostado por extender su contrato por tres temporadas más. FUENTE: AFP

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