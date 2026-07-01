Presidente del Barcelona confirma oferta del club por Julián Álvarez

El atacante argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Valencia, el 15 de septiembre de 2024.

BARCELONA.- El Barcelona realizó una oferta al Atlético de Madrid para el traspaso del delantero argentino Julián Álvarez , según declaró el presidente del club catalán, Joan Laporta , este miércoles durante su toma de posesión para un segundo mandato consecutivo.

El club azulgrana, vigente campeón de LaLiga , lleva tiempo detrás del internacional con la Albiceleste para que sea el sustituto de Robert Lewandowski , quien se incorporó esta semana al Chicago Fire de la MLS.

FÚTBOL Figura del Real Madrid irá a juicio por ataque de su perro a un menor de edad

"Hicimos una oferta al Atlético, hablamos con ellos y saben lo que hay. El jugador quiere venir. Tengo el máximo respeto por Cerezo o Gil Marín, con los que he hablado, y me dijeron que no tenían previsto vender porque no tienen alternativas", declaró Laporta antes de añadir que la oferta por 'la Araña' "no es ilimitada en el tiempo".

El dirigente de 64 años aseguró que el Barça mantiene "buenas relaciones" con el Atlético en el plano institucional, a pesar de las informaciones según las cuales los rojiblancos se dispondrían a presentar una denuncia contra el club catalán ante la FIFA por su interés en Álvarez.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, asiste a una conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, el 14 de enero de 2025. AFP / Josep LAGO

Según algunos medios españoles, la oferta del Barcelona por Álvarez sería de 100 millones de euros.

Justo después de la reelección de Florentino Pérez al frente del club, el Real Madrid anunció el pasado 9 de junio que había presentado una oferta de 150 millones de euros a su vecino por Álvarez, al tiempo que indicaba que esta había sido rechazada.

Álvarez se incorporó al Atlético procedente del Manchester City en 2024, en el marco de un traspaso de 85 millones de euros (97 millones de dólares), incluyendo las bonificaciones.

Liverpool hace oficial fichaje de Jacquet

El Liverpool oficializó el miércoles la llegada del defensa central francés Jérémy Jacquet, procedente del Rennes, por una cantidad que la prensa estima en unos 70 millones de euros (cerca de 80 millones de dólares).

El internacional francés Sub-21 (5 partidos) se incorpora oficialmente al Liverpool, con todos los trámites completados, cinco meses después de que el club inglés alcanzara un acuerdo con el equipo bretón.

Jacquet se convierte en la venta más cara jamás realizada por el club del oeste de Francia, por delante del traspaso de Jérémy Doku, el extremo belga que se marchó al Manchester City en el verano boreal de 2023 por unos 65 millones de euros.

"El Liverpool es un club legendario. Quiero formar parte de su historia", celebró el jugador de 20 años, que afirmó cumplir "un gran sueño" al firmar por los Reds.

FUENTE: AFP