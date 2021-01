Demos un vistazo a varias cosas y casos de la votación de este año.

El pólemico Curt Schilling

El exlanzador derecho parecía tener un pie adentro en el Nicho de los Inmortales luego de quedarse a sólo 20 votos (70%) en el 2020, pero volvió a quedarse corto en esta ocasión por 16 votos (71.1%).

No hay duda que tiene sus méritos para estar en el Salón de la Fama con 216 victorias, efectividad de 3.46, 3.116 ponches, récord de 11-2 en postemporada y tres anillos de Serie Mundial. Pero Schilling se encamina a convertirse en el primer candidato en "eliminarse" de la contienda para Cooperstown debido a sus polémicas declaraciones a través de las redes sociales.

Y para rematar, luego de darse a conocer los resultados de la votación el martes, arremetió contra los medios de comunicación y los votantes, y solicitó ser eliminado de la boleta del 2020 que será su último año de elegibilidad.

“No participaré en el último año de votación. Solicito que me eliminen de la boleta electoral”, indicó Schilling en un escrito al Salón de la Fama. “Me referiré al Comité de Veteranos y a los hombres cuyas opiniones realmente importan y que están en condiciones de juzgar a un jugador. No creo que yo sea un miembro del Salón de la Fama como he dicho a menudo, pero si los exjugadores creen que lo soy, lo aceptaré con honor”.

No creo que Schilling será eliminado de la boleta, pero entiendo que se le hará difícil ser elegido para el Salón de la Fama el próximo año luego de su descarga del martes, además de las críticas que generaron sus comentarios de apoyo a los disturbios y manifestantes del Capitolio el pasado 6 de enero en Washington D.C. en que murieron cinco personas.

Si bien soy de los que pienso que la actuación en el diamante debe ser el foco principal en la votación, la realidad es que no todos los votantes piensan igual ya que se menciona "carácter" e "integridad" como factores a tomarse en consideración a la hora de votar.

Por cinco años he podido pasar por alto sus comentarios venenosos a la hora de emitir mi voto, y les digo que no ha sido fácil. Como dice el refrán: 'tanto cae la gota sobre la piedra que termina por romperla...'

Bajón de Vizquel...

El extorpedero venezolano Omar Vizquel dio un paso hacia atrás al conseguir un porcentaje de 49.1% luego que el año pasado tuvo un aumento considerable a 52.6%.

En esta ocasión perdió 11 votos de personas que le dieron el mismo en el 2020 y la razón principal debe ser por las acusaciones de violencia doméstica de parte de su esposa en medio de un proceso de divorcio y que están bajo investigación de las Grandes Ligas.

A Vizquel todavía le quedan seis años de elegibilidad y cuenta con méritos para entrar al Salón de la Fama con sus 11 Guantes de Oro, un porcentaje de fildeo de .985, el mejor en la historia entre los campocortos, y la sexta mayor cantidad de hits entre los defensores de su posición con 2.877. Pero las acusaciones no pudieron haber llegado en peor momento.

...Y la subida de Rolen

El gran ganador en esta votación fue el tercera base Scott Rolen que saltó de 35.3% a 52.9% en su cuarto año de elegibilidad ayudado por el descongestionamiento de la papeleta y un grupo de debutantes muy flojos.

Si bien las lesiones perjudicaron su carrera, aún así fue uno de los mejores tercera bases de su generación con ocho Guantes de Oro (sólo Mike Schmidt y Brooks Robinson tienen más) y números ofensivos sólidos: .281 de promedio con 316 jonrones, 1.287 carreras impulsadas y 2.077 hits en 17 temporadas.

En su primer año Rolen recibió apenas 10.5% y ahora lleva un ritmo que podría llevarlo eventualmente al Salón de la Fama a medida que se siga analizando sus números y su posición entre los tercera bases con sus placas en Cooperstown.

El caso de Bonds y Clemens

Las aspiraciones de Barry Bonds y Roger Clemens recibieron un duro golpe en esta votación luego de recibir 61.8% y 61.6, respectivamente, y ahora tendrán un turno más para ser elegidos por medio de la votación de la BBWAA.

¿Podrán hacerlo en el 2022?

Veo muy difícil que un votante vaya a cambiar de parecer en esta etapa del proceso a menos que hayan decidido desde un principio hacerlos sufrir hasta el último año debido a la sombra de la Era de los Esteroides. Suena descabellado, pero todo es posible cuando tienes a 14 votantes entregando papeletas vacías y algunos tomando la votación como su desquite personal en contra de "X" jugador.

Por ahí llegan Ortiz y A-rod

Los dos nombres más prominentes que aparecerán por primera vez en la boleta del 2022 son los dominicanos David Ortiz y Alex Rodríguez, y desde ya pueden estar seguros que el tema de los esteroides será tema de conversación en sus candidaturas.

Rodríguez (.295, 696 jonrones, 3.115 hits, 2.086 impulsadas) y Ortiz (.286, 541 jonrones y 1.768) tienen números que los convierten automáticamente en "Hall of Famers" de primer año en otro mundo, pero no el actual debido a la Era de los Esteroides.

"A-Rod" fue suspendido por las Grandes Ligas durante un año por el famoso Caso Biogenesis y también reconoció que consumió productos para mejorar el rendimiento en el 2003 mientras que Ortiz también se ha visto salpicado por los rumores ante un supuesto positivo en el 2003 como parte de las pruebas (la lista se supone fuera confidencial) que se hicieron ese año antes de implementar un programa en contra del doping.

El panorama no luce promisorio para Rodríguez, pero no creo que sea el caso para Ortiz aunque dudo mucho que entre en su primer año. En mi caso, todavía tengo 11 meses para analizar la situación del otrora bateador designado de los Medias Rojas de Boston.

