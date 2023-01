Clasifican los Miami Dolphins tras una anémica victoria

Jason Sanders pateó un gol de campo de 50 yardas que dio la ventaja con 18 segundos restantes, ayudando a los Miami Dolphins a su primer lugar en los playoffs desde 2016 después de vencer a los New York Jets 11-6 el domingo.

Los Dolphins (9-8) rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas y luego tuvieron que esperar unos minutos para que Buffalo derrotara a New England 35-23 para hacer oficial su aparición en la postemporada. "We're In" se mostró en el tablero de video en el Hard Rock Stadium.