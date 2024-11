Colapinto alienta a los jóvenes que quieren llegar a la Fórmula 1

Con tan solo 21 años de edad, el argentino Franco Colapinto se ha convertido en el héroe no solo de su país, sino de todos aquellos jóvenes latinoamericanos que tienen el sueño de algún día formar parte de la Fórmula 1.

Automovilismo Verstappen no se inmuta por críticas tras la agresiva batalla con Norris en México

Franco Colapinto, el estandarte de las nuevas generaciones

Previo al Gran Premio de México 2024, Franco Colapinto fue cuestionado sobre lo que significa para los jóvenes verlo a él cumplir sus sueños, sobre todo en un deporte tan costoso y competido como lo es la Formula 1.

Fiel a su estilo, el coequipero de Alex Albon mencionó que su intención es que conociendo su historia, todos los jóvenes allá afuera que tienen un sueño sepan que es posible iniciar una carrera en esta disciplina.

colpainto.jpg El piloto de Williams, Franco Colapinto de Argentina, llega a la primera sesión de prácticas del Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur en el circuito callejero de Marina Bay, en Singapur, el viernes 20 de septiembre de 2024. AP/Vincent Thian

Colapinto compartió además que en sus redes sociales ya es común que jóvenes interesados le escriban para preguntarle qué es lo que deben hacer para llegar a la categoría reina.

“Se volvieron fanáticos, se volvieron expertos en la Fórmula 1 de un día para el otro, y es algo muy lindo cuando un deporte crece, un deporte que yo tanto amé desde muy chico y que creció tanto desde mi llegada a la F1”

El Williams también reveló cuánto le sorprende el hecho de que los latinoamericanos se hayan unido para apoyarlo, sobre todo porque en otros deportes como lo es el fútbol, las rivalidades están a la orden del día.

“Sabemos ese ‘pica pica’ entre Argentina y Brasil, entre México también, pero no se nota en el automovilismo. Están todos juntos, todos estamos conectados, todos me apoyan, todos me mandan mensajes de aliento”, recalcó el piloto de Fórmula 1

Tras su salto a la máxima categoría, el joven logró que empresas locales, como es el caso de Mercado Libre, se convirtieran en patrocinadores de la escudería fundada por Sir Frank Williams, demostrando el impacto que tuvo su llegada a la cada día más creciente, Fórmula 1.