martes 2  de  diciembre 2025
Motores

Comienza el juicio entre Michael Jordan y NASCAR

Michael Jordan compareció ante un tribunal en Carolina del Norte, donde comenzó la selección del jurado en el juicio por una demanda federal antimonopolio que la leyenda del baloncesto interpuso contra NASCAR

Michael Jordan, miembro del Salón de la Fama de la NBA y copropietario de 23XI Racing, observa durante la carrera Cook Out Southern 500 de la NASCAR Cup Series en el Darlington Raceway el 31 de agosto de 2025 en Darlington, Carolina del Sur.&nbsp;

Michael Jordan, miembro del Salón de la Fama de la NBA y copropietario de 23XI Racing, observa durante la carrera Cook Out Southern 500 de la NASCAR Cup Series en el Darlington Raceway el 31 de agosto de 2025 en Darlington, Carolina del Sur. 

Jared C. Tilton/Getty Images/AFP

Michael Jordan compareció este lunes ante un tribunal en Carolina del Norte, donde comenzó la selección del jurado en el juicio por una demanda federal antimonopolio que la leyenda del baloncesto interpuso contra NASCAR, serie de automovilismo más popular en Estados Unidos.

En el caso, que según expertos podría dar un vuelco a las políticas de NASCAR si Jordan gana, la asociación de carreras tipo stock car es acusada de llevar a cabo prácticas de monopolio que sofocan la competencia.

Lee además
Thomas Müller #13 y Ryan Gauld #25 del Vancouver Whitecaps FC celebran tras ganar la final de la conferencia oeste de la Audi 2025 MLS Cup entre el San Diego FC y el Vancouver Whitecaps FC en el Estadio Snapdragon el 29 de noviembre de 2025 en San Diego, California. 
Fútbol

Messi y Müller reeditan su rivalidad en la final de la MLS 2025
El grandeliga Wilyer Abreu celebra con el trofeo del festival de jonrones Pepsi 2025
Béisbol

Grandeliga Wilyer Abreu se corona campeón del Festival del Jonrón Pepsi 2025

La demanda señala a la organización ya su director ejecutivo, Jim France, de ejercer un control sobre el deporte que los beneficia injustamente a costa de los dueños de equipos, pilotos, patrocinadores, socios y aficionados.

Jordan, copropietario del equipo 23XI Racing en la Cup Series de la NASCAR, presentó la demanda junto con Front Row Motorsports el año pasado luego de negarse a firmar nuevos contratos de la categoría automovilística.

Los equipos también acusan a la NASCAR de prácticas anticompetitivas, como comprar la mayoría de los principales circuitos para carreras exclusivas de su disciplina, imponer acuerdos de exclusividad en circuitos o adquirir competidores como Automobile Racing Club of America (ARCA).

Además, reclaman por la prohibición de que los equipos participen en otras carreras de stock cars y por estar obligados a comprar piezas a proveedores únicos elegidos por la NASCAR.

"Ningún otro deporte profesional importante en Norteamérica está dirigido por una sola familia que se enriquece mediante este tipo de prácticas monopolísticas descontroladas", reclamaron el año pasado 23XI y Front Row en un comunicado en el que anunciaban la demanda.

De 15 equipos de la NASCAR, 23XI y Front Row, ambos propiedad de Jordan, fueron los únicos que no firmaron los nuevos estatutos, que son la manzana de la discordia.

"Todos saben que siempre he sido un competidor feroz y que esa voluntad de ganar es lo que me motiva a mí ya todo el equipo 23XI cada semana en la pista", añadió "Air" Jordan.

"Me encanta el deporte de las carreras y la pasión de nuestros fanáticos, pero la forma en que se maneja la NASCAR es injusta para los equipos, los pilotos, los patrocinadores y los fanáticos".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Señalan a los Marlins como posible destino de relevista de gran nivel

Rodrigo De Paul elogia a Messi y celebra “un partido perfecto”

El Deportivo: Inter Miami hace historia, Real Madrid pierde la cima y Verstappen obliga a cierre de película

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump reunido con su gabinete en la Casa Blanca.
TENSIÓN EN EL CARIBE

EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral de Honduras anuncia "escrutinio especial" ante el "empate técnico" entre candidatos

Imagen referencial de una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos.
IMPORTANTE

Estas son las fechas clave del pago del Seguro Social para cerrar el año 2025

Los republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
FUERTES REACCIONES

Líderes políticos del sur de Florida celebran virtual triunfo conservador en Honduras

Carlos Sánchez Berzain
OPINIÓN

Maduro y su grupo criminal pueden ir presos, fugar o morir, pero sus jefes los prefieren muerto

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
ELECCIONES

Trump asegura que habrá "consecuencias graves" ante cerrado duelo por presidencia de Honduras
El médico cubano Alfredo Melgar.
ALARMA SANITARIA

Crisis viral en Cuba amenaza con exportar brote de chikungunya y dengue a Florida, según experto

Ciudadanos ingresan a los centros de votación para ejercer su derecho al voto el 4 de noviembre de 2025.
ELECCIONES 2025

Cuándo arranca votación anticipada para segunda vuelta en Miami, Hialeah y Miami Beach

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump reunido con su gabinete en la Casa Blanca.
TENSIÓN EN EL CARIBE

EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
Amenaza de deportaciones

Orden de pausar solicitudes de asilo deja a inmigrantes en EEUU en un limbo; ya se preparan demandas