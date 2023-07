Con historia rueda la gran carrera de NASCAR en Chicago

CHICAGO -. Cuando la Grant Park 220 se puso patas arriba en la marca de las 49 vueltas, el cambio no detuvo al neozelandés Shane Van Gisbergen , el primer piloto en ganar una carrera de NASCAR en su primera participación en la Cup Series desde que Johnny Rutherford logró la hazaña hace 60 años.

Conduciendo el Chevrolet No. 91 del programa Project 91 de Trackhouse Racing, el tres veces campeón de Supercars en Australia, avanzó desde el octavo lugar en un reinicio de vuelta 61 al frente para ganar la primera carrera callejera de la serie en en tiempo extra.

Cuando se le preguntó si pensaba que la victoria era posible en su debut en NASCAR, Van Gisbergen se rió entre dientes.

“No, por supuesto que no, pero siempre sueñas con eso”, dijo. “Muchas gracias al equipo de Trackhouse y (patrocinador) Enhance Health, Project91. Qué experiencia en los fans aquí. Esto fue genial. Esto es lo que sueñas. Ojalá pueda venir y hacer más”.

Lo que cambió drásticamente el tenor de la carrera fue la decisión de la NASCAR cerca del punto medio del evento de acortar la carrera de las 100 vueltas programadas a 75, poniendo a un gran grupo de autos que habían entrado en boxes en la vuelta 43 dentro de su ventana de combustible.

Después de que los autos previamente dominantes de Christopher Bell, Kyle Larson y Tyler Reddick entraron a boxes con otros por llantas y combustible en la vuelta 47 — Van Gisbergen entre ellos— Justin Haley, Austin Dillon y Chase Elliott tomaron la bandera verde del reinicio en fila india en vuelta 49. En ese momento Van Gisbergen era 18vo., pero no se quedó ahí por mucho tiempo.

“Guau, cuando tuvimos esa estrategia y estaba 18vo., comencé a preocuparme un poco, pero la carrera fue realmente buena”, dijo Van Gisbergen. “Todos fueron respetuosos. Fue duro, pero muy divertido”.

El neozelandés pasó a Haley por el liderato en la vuelta 71 y lo venció en la línea de meta por 1.259 segundos, luego de que el auto de Bubba Wallace golpeara el Chevrolet de Ricky Stenhouse contra la barrera de neumáticos de la curva 1 para causar la novena bandera amarilla en la vuelta 74 y forzar el tiempo extra.

La decisión de acortar la carrera fue salvadora para Elliott, quien había chocado su Chevrolet No. 9 durante la calificación y partió desde la parte trasera del campo en un auto de respaldo. Elliott ocupó el tercer lugar después del reinicio final y terminó por delante de su compañero de equipo en Hendrick Motorsports, Kyle Larson y Kyle Busch, quienes fueron cuarto y quinto, respectivamente.

“Una vez que cambiaron la distancia de carrera, tuvimos mucha suerte de poder llegar con gasolina”, dijo Elliott. “Inadvertidamente cambiamos la estrategia”.

Haley, quien largó 36to. después de chocar en la práctica del sábado, dijo que fue derrotado por un piloto de clase mundial con neumáticos mejores, con 16 vueltas menos de desgaste.

“Sí, fue difícil”, dijo Haley. “Puse el auto en la barrera de neumáticos ayer y nos quedamos despiertos toda la noche. Me quedé con los muchachos bajo la lluvia y volví a envolver el auto. Le puse una nueva carrocería...

“Obviamente felicidades a Project91. Obviamente, donde estamos ahora mismo … no tenemos un... no estamos en posición de ganar todas las semanas, así que acercarse tanto obviamente no es lo que quieres.

“Pero realmente estoy orgulloso de todos en Kaulig Racing y qué evento tan increíble. No puedo esperar a volver el año que viene”, agregó.

Acortar la carrera no era lo que Bell quería o necesitaba.

Había superado a Reddick por el liderato en la vuelta 9 y ganó la primera etapa de 20 vueltas por un cómodo margen. Después de un ciclo de paradas en boxes con bandera verde, Bell tenía una ventaja de casi nueve segundos antes de que la tercera aventura de Noah Gragson en la barrera de neumáticos de la curva 6 causara la tercera bandera amarilla en la vuelta 29.

Para entonces, los pilotos habían pasado de neumáticos de lluvia al comienzo del evento a los lisos cuando se secó la línea de carrera.

Bell sobrevivió a dos advertencias posteriores y ganó la Etapa 2 con bandera amarilla después de que Alex Bowman se detuviera en la pista a la salida de la curva 5 debido a problemas con el motor. Para entonces, Larson se había abierto camino hasta la segunda posición y estaba persiguiendo a Bell antes de la bandera amarilla.

Después de que se reorganizó la alineación, Bell terminó 18º, gracias a un trompo tardío en una barrera de neumáticos.

Retrasada casi 75 minutos por la lluvia, la histórica carrera estuvo llena de acontecimientos desde el principio. Tan pronto como ondeó la bandera verde, Reddick igualó al ganador de la Pole, Denny Hamlin. Los pilotos corrieron uno al lado del otro hasta que Reddick superó a Hamlin en la curva 5.

Aric Almirola hizo un trompo cerca de la curva 6 en la vuelta inicial. Erik Jones condujo demasiado adentro de la curva 6 y recogió a Brad Keselowski y Gragson. Los tres pilotos se liberaron de la barrera de neumáticos y continuaron.

En la vuelta 2, Hamlin se deslizó de costado hacia la barrera de neumáticos en el exterior de la curva 2 y perdió 11 posiciones. Una vuelta más tarde, Busch perdió el control mientras se salía de la línea de carrera y chocó de frente contra la barrera de neumáticos, lo que provocó la primera bandera amarilla de la carrera.

Después de que un equipo de seguridad sacara el Chevrolet No. 8 de Busch de la barrera con una cuerda, Busch se reincorporó sin perder una vuelta. En la vuelta 13, Gragson enterró la nariz de su Chevy No. 42 en la barrera en la curva 6, lo que resultó ser un punto problemático temprano en el circuito de calles mojadas.

Hamlin nunca se recuperó de su accidente y terminó 11ro. Busch, por otro lado, aprovechó su temprana parada en pits para terminar 5to.

Austin Cindric, Michael McDowell, Joey Logano, Ty Gibbs y Chris Buescher completaron el Top 10.